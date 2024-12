Niederlands royale Weihnachtskarte ist auch kein neues Foto

Das niederländische Königshaus setzt in diesem Jahr auf Altbewährtes, was seine traditionelle Weihnachtskarte betrifft. Statt einer neuen Aufnahme gibt es ein Foto, das Fans schon seit Juni bewundern dürfen. Auf Instagram teilen die Royals den Schnappschuss, auf dem Prinzessin Catharina-Amalia (21), Prinzessin Alexia (19), Prinzessin Ariane (17) sowie Königin Máxima (53) und König Willem-Alexander (57) in die Kamera strahlen. Auch Hund Mambo ist mit von der Partie. "Ein gesegnetes Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2025", heißt es dazu in fünf verschiedenen Sprachen.

Auch Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) verschicken in diesem Jahr einen Weihnachtsgruß mit einem alten Foto – und zwar vom September dieses Jahres. Besagter Monat war besonders emotional für die Dreifachmama, denn sie verkündete, dass sie ihre Chemotherapie erfolgreich beendet habe. Erst Anfang 2024 machte Kate publik, dass sie an Krebs erkrankt sei, nur kurz nachdem auch König Charles öffentlich bekannt gegeben hatte, dass er Krebs habe.

Für eine besondere Überraschung sorgten Prinz Harry (40)und Herzogin Meghan (43) mit ihrer Weihnachtskarte. Ihr Gruß beinhaltete eine Reihe von Bildern, die verschiedene Reisen und Projekte aus 2024 Revue passieren ließen. Eine Aufnahme stach jedoch besonders hervor: ein neuer Schnappschuss, auf dem ihre Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) zu sehen sind. Das niedliche Foto ist das erste seit Jahren, in denen Harry und Meghan ihren Nachwuchs nicht in der Öffentlichkeit zeigen wollten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

Anzeige Anzeige

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kolumbien 2024

Anzeige Anzeige