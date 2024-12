Gewusst? Diese Royals können fließend Deutsch sprechen

König Charles III. (76) ist wohl einer der bekanntesten Royals, die fließend Deutsch sprechen. Der britische Monarch hat seine Sprachkenntnisse seiner deutschen Herkunft zu verdanken: Die Familie Windsor hieß ursprünglich Sachsen-Coburg und Gotha, bevor sie während des Ersten Weltkriegs umbenannt wurde. Als Beweis für seine Fähigkeiten hielt Charles 2023 während eines Staatsbesuchs in Deutschland eine beeindruckende Rede auf Deutsch, wie Südwest Presse berichtete. Doch auch andere Mitglieder der Königsfamilie haben ihre Verbindungen zur deutschen Sprache. Prinz William (42) und Prinz Harry (40) bekamen die Sprache während ihrer Schulzeit beigebracht und beherrschen einfache Konversationen. William zeigte dies 2017 bei einem Besuch in Berlin, als er höflich auf Deutsch grüßte.

Auch außerhalb des britischen Königshauses wird Deutsch von europäischen Royals oft und gerne gesprochen. Königin Máxima (53) etwa lernte die Sprache während ihres Studiums in Deutschland und nutzt sie souverän bei Staatsbesuchen. Prinzessin Victoria (47), die die Sprache während ihrer Ausbildung erlernte, brilliert ebenfalls oft mit Reden auf Deutsch, wie 2023 bei einem Besuch in Berlin. König Philippe (64) spricht Deutsch nicht nur fließend, sondern auch regelmäßig, da es eine der drei offiziellen Landessprachen Belgiens ist. In Luxemburg, wo Deutsch ebenfalls Amtssprache ist, verwendet Herzog Henri (69) die Sprache auf gleicher Ebene mit Französisch und Luxemburgisch.

Die Verbindungen der Royals zur deutschen Sprache spiegeln oft ihre persönliche Geschichte sowie ihre internationalen Rollen wider. Prinzessin Victoria zum Beispiel wuchs in einer Familie auf, die enge historische Bezüge zu Deutschland pflegt, und nutzt diese Kenntnisse, um bei Staatsbesuchen kulturelle Brücken zu schlagen. Auch Prinzessin Märtha Louise (53) spricht Deutsch und zeigt, dass historische Bindungen häufig eine Rolle spielen. Die norwegische Königsfamilie hat seit vielen Generationen enge Beziehungen zu Deutschland. Für viele Mitglieder der europäischen Königshäuser ist die Sprache nicht nur eine praktische Fähigkeit, sondern auch ein Mittel, um zwischen Kulturen zu vermitteln.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Victoria von Schweden in Berlin, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Märtha Louise, 2022

Anzeige Anzeige