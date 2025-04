Unerkannt: Königin Máxima bummelt durch Amsterdam

Königin Máxima der Niederlande (53) wurde von Paparazzi bei einem ungewöhnlichen royalen Ausflug entdeckt. Nachdem sie zuvor gemeinsam mit König Willem-Alexander (57) den Sultan von Oman, Haitham bin Tariq Al Said, auf dem Dam-Platz in Amsterdam offiziell begrüßt hatte, gönnte sie sich einen kleinen privaten Einkaufsbummel. Mit Sonnenbrille, einem eleganten Tweed-Kostüm und ihrem treuen Begleiter, Hündchen Mambo, spazierte die 53-Jährige durch die Innenstadt und stattete dem renommierten Kaufhaus "De Bijenkorf" einen Besuch ab – wie auf Bildern zu sehen ist, die dem Magazin Bunte vorliegen. Ihre Leibwächter begleiteten sie diskret, wodurch Máxima trotz ihres königlichen Status fast unbemerkt durch die Straßen flanieren konnte.

Zeigte sich Máxima beim öffentlichen Termin am Vormittag des 15. April noch in einem eleganten Outfit aus weißem Blazer, dunklem Rock und passendem Hut, tauschte sie für ihren privaten Ausflug in der Stadt ihre Pumps gegen bequeme Sneaker. Offenbar gönnte sich die modebewusste Königsgemahlin eine kleine private Auszeit, bevor sie am Abend auf einem großen Staatsbankett erwartet wurde. Ob ihre Shopping-Ausbeute tatsächlich das Staatsbankett am Abend beeinflusst hat, bleibt jedoch ein Geheimnis.

Die in Argentinien geborene Máxima ist nicht nur für ihre modischen Auftritte bekannt, sondern auch für ihre bodenständige und herzliche Art, die sie besonders in Momenten wie dem Shopping-Ausflug zeigt. Die Königin selbst betonte bereits in früheren Interviews, wie wichtig ihr kleine, spontane Augenblicke im Alltag sind – und dass Mode eine ihrer Leidenschaften ist. Dieser Ausflug zeigt einmal mehr, warum Máxima von vielen als "Königin des Volkes" angesehen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Máxima, Omans Sultan Haitham bin Tariq Al und König Willem-Alexander, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Máxima, König Willem-Alexander und die damalige Königin Beatrix, 2002

Anzeige Anzeige