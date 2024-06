Hier wohnen die Fußballstars während der EM in Deutschland!

Diesen Freitag ist es endlich so weit: Die diesjährige Fußball-Europameisterschaft geht an den Start. Vorab beziehen alle 24 teilnehmenden Länder ihre EM-Quartiere. Doch wo genau wohnen die 24 teilnehmenden Länder in den kommenden Wochen hier in Deutschland? Wie RTL berichtet, kommt das DFB-Team rund um Kapitän İlkay Gündoğan (33) im bayerischen Herzogenaurach unter. Insgesamt 15 Bungalows sowie mehrere Trainingsplätze stehen ihnen dort zur Verfügung.

Für das französische Team – angeführt von Kapitän Kylian Mbappé (25) – geht es nach Nordrhein-Westfalen. Les Bleus hausen während der Heim-EM in Bad Lippspringe im 4-Sterne-Hotel Best Western Premier Parkhotel & Spa. England samt Kapitän Harry Kane (30) verschlägt es hingegen in den Osten, in das Thüringer Spa- und Golf-Resort Weimarer Land. Die kroatische Nationalmannschaft, mit Luka Modric als Kopf des Teams, kommt ebenfalls im Osten unter – und zwar im Resort Mark Brandenburg in Neuruppin.

Portugal, mit Cristiano Ronaldo (39) als Mannschaftsoberhaupt, übernachtet ebenfalls in Nordrhein-Westfalen im Hotel Klosterpforte in Marienfeld. Das spanische Team rund um Anführer Álvaro Morata (31) verbringt die kommenden Wochen im baden-württembergischen Donaueschingen – und zwar im dortigen 5-Sterne-Luxushotel Öschberghof. Polens EM-Kapitän Robert Lewandowski (35) verbringt die kommenden Wochen in Hannover. Der Titelverteidiger Italien beherbergt das gesamte 4-Sterne-Superior-Hotel Vier Jahreszeiten am Seilersee in Iserlohn.

