Babyglück ohne Vater: Sarah Valentina Winkhaus packt aus!

Sarah Winkhaus schwebt im Babyglück – ganz ohne Partner! Die Sportmoderatorin wurde im Februar vergangenen Jahres mit über 40 Jahren zum allerersten Mal Mama. Töchterchen Clara ist seither der ganze Stolz der Blondine. Um sich den großen Traum vom Kind zu erfüllen, ist sie jedoch einen eher unkonventionellen Weg gegangen: Wie Sarah im RTL-Interview berichtet, trennte sie sich von ihrem langjährigen Partner und wurde per Samenspende schwanger. Die Moderatorin wollte sich nicht länger von äußeren Faktoren abhängig machen – weder vom Partner noch von ihrer Karriereplanung.

Der perfekte Zeitpunkt sei ohnehin nie gekommen, wie sie in dem Interview beschreibt: "Wie so viele Menschen hing ich in dieser Stand-by-Falle fest. Ich habe immer gewartet, bis der Partner ready ist, bis wir ready sind." Sarah schob die Kinderplanung aufgrund ihrer Karriere auf die lange Bank: Ein Kind Anfang 30 hätte für sie nämlich das Karriere-Aus bedeutet. Auch ihr damaliger Partner hätte sie lange Zeit hingehalten – also nahm sie ihr Schicksal selbst in die Hand.

Als der Entschluss gefasst war, begann ein anstrengender Weg für die Moderatorin: Hormontherapie, Eizellen einfrieren, Samenspender finden und künstliche Befruchtung standen auf dem Plan. Schlussendlich hat sich all der Aufwand für Sarah gelohnt, denn ihre Tochter Clara sei ihr größtes Glück. Retrospektiv wünsche sich die Blondine jedoch, sich schon viel eher mit der Thematik beschäftigt zu haben und richtet deshalb einen Appell an alle jungen Frauen: "Mein Wunsch ist es, dass Frauen, die vielleicht jünger sind als ich, nicht zum spätmöglichsten Zeitpunkt erst ihr Kind bekommen, [...] am besten zwischen 25 und 35 schon sagen: Pass auf, ich nehme jetzt Kohle in die Hand, Eizellen statt Gucci."

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahvalentina Sarah Valentina Winkhaus und ihr Baby Clara

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Valentina Winkhaus, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Sarahs Entscheidung, allein Mutter zu werden? Mutig und inspirierend! Hmm, ich weiß nicht so recht. Ich bin da ein wenig skeptisch... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de