Todesursache bekannt: Rapperin Enchanting mit 26 gestorben

Große Trauer um Enchanting. Die Rapperin ist im Alter von nur 26 Jahren gestorben. Das berichtete ein Vertreter ihres Management-Teams gegenüber The Shade Room. "Sie kam die letzten vier Tage zu mir nach Hause, um clean zu werden. Sie hat ihr Bestes versucht und ich habe alles getan, was ich konnte, um ihr zu helfen, sie hat es versucht", heißt es in dem Statement. Die Musikerin hatte nach einer Drogenüberdosis auf der Intensivstation gelegen, bis die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt wurden.

Enchantings Freund MotionGod Bandman veröffentlichte auf Facebook ein paar Fotos, auf denen zu sehen ist, wie sie um ihr Leben kämpft. Dazu schrieb er: "Du hast endlich den Frieden gefunden, den du gesucht hast." Auch Gucci Mane, bei dessen Label die "Want Sum"-Interpretin seit 2020 unter Vertrag stand, bekundete auf Instagram seine Trauer: "Es ist so traurig, 'ruhe in Frieden' zu so einer großartigen jungen Dame sagen zu müssen, einem wahren Star. Wir werden dich alle vermissen, Chant."

Channing Nicole Larry, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt, wurde als Kind eines Soldaten in Deutschland geboren. Dann zog sie mit ihrer Familie nach Atlanta, ehe sie sich in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas niederließ. Ihre Musikkarriere startete sie in einem Kirchenchor. "Ich habe das Gefühl, dass mir die Musik immer leicht gefallen ist. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich musikalisch veranlagt war. Es war etwas, in das ich wahrscheinlich mehr Zeit und Mühe investieren sollte, weil es natürlich war, anstatt zu versuchen, ein Talent zu erzwingen", erzählte sie im vergangenen Jahr im Interview mit Dallas Observer.

Getty Images Gucci Mane, Rapper

Instagram / luvenchanting Enchanting, Rapperin

