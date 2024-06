Der TV-Tätowierer Ryan Hadley stirbt im Alter von 46 Jahren

Es ist ein schwerer Verlust für die TV-Welt: Ryan Hadley ist im Alter von 46 Jahren verstorben. Der TV-Tätowierer starb nach einem langen Kampf gegen Hodenkrebs, welcher sich später auch auf seine Lunge und Leber ausgebreitet hatte. Die Nachricht über seinen Tod verkündet seine Familie voller Trauer auf Instagram: "Ryan hat diese Welt letzte Nacht im Kreise seiner Lieben verlassen."

Wie tief der Schmerz über seinen Verlust sitzt, machen die Angehörigen des Realitystars im weiteren Verlauf des emotionalen Statements deutlich. "Obwohl sein Leben kurz war, hat er in dieser Zeit ein Vermächtnis in der Kunst- und Tattoo-Welt zurückgelassen. Er liebte seine vielen Fans, seine Freunde und Kunden, und vor allem seine Kinder", trauert Ryans Familie und betont: "Wir werden ihn vermissen und uns immer an ihn erinnern. Für immer eine Legende."

Ryan wurde durch seine Teilnahme an der sechsten Staffel von "Ink Master" bekannt – eine Reality-Wettbewerbsserie von Paramount Network. Doch sein Erfolg wurde von einem schweren Schicksalsschlag überschattet: Im Dezember 2023 hatte er seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Auf Instagram gab der Tintenkünstler in der Vergangenheit preis, dass er schon "ungefähr 122 Stunden" Chemotherapie hinter sich habe.

