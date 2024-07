Wegen U-Haft: Kein Dschungeljubiläum für Chris Töpperwien?

Turbulente Zeiten für Chris Töpperwien (50): Aufgrund von Vorfällen aus dem Jahr 2021 lag gegen den "Currywurstmann" ein europäischer Haftbefehl vor. Seitdem hielt er sich stets in den USA auf. Als er am zweiten Mai aus seiner Wahlheimat Los Angeles nach München flog, klickten dort die Handschellen. Aber was hat den Reality-TV-Star dazu bewegt, die sicheren Staaten zu verlassen? Wie Bild berichtet, sei ein Mega-Jobangebot der Grund dafür gewesen: Laut einem Insider habe man ihn als Ersatzkandidat für die Jubiläumsausgabe des Dschungelcamps vorgesehen. Für die Teilnahme hätte er wohl eine Menge Geld eingesackt – die Gage soll angeblich bei rund 100.000 Euro liegen!

Der Allstars-Dschungel ist eine Spezialausgabe zum 20. Jubiläum der Erfolgsshow. Der Goodbye Deutschland-Star hatte im Jahr 2019 um den Titel des Dschungelkönigs gekämpft. Die Chance, Teil des Sommer-Dschungel-Casts zu sein, würden sich wohl die wenigsten Stars der deutschen Reality-TV-Landschaft entgehen lassen. "Chris freute sich auf das Projekt, meldete sich bei mir, dass er nach Deutschland kommt", soll eine Quelle gegenüber dem Magazin berichtet haben. Angeblich sei geplant gewesen, dass der 50-Jährige für die Trailer-Produktion zuerst in seine Heimat reist und im Anschluss an den Drehort in Südafrika fliegt. Die TV-Bekanntheit hatte auf Social Media sogar zu einem Fan-Treffen während seines Deutschlandaufenthalts in einem Kölner Club aufgerufen.

Es kam aber alles anders: Nach der Festnahme wurde nicht nur das Fan-Treffen abgesagt, auch die Teilnahme an einer TV-Produktion war vorerst nicht möglich: Der Auswanderer verbrachte fast zwei Wochen in Untersuchungshaft in Österreich! Ihm werden Betrug und Veruntreuung vorgeworfen. Laut Bild durfte er nach einer Kautionszahlung in Höhe von 25.000 Euro inzwischen zwar in die USA zurückreisen, wo er mit seiner Frau Nicole und ihrem gemeinsamen Sohn Lino lebt. Zur Gerichtsverhandlung muss er allerdings wieder am achten Juli dieses Jahres in Wien erscheinen.

Chris Töpperwien, TV-Persönlichkeit

Nicole und Chris Töpperwien im Juni 2022

