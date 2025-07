Scooter Braun und Justin Bieber beenden langjährigen Streit

Justin Bieber (31) und sein ehemaliger Manager Scooter Braun (44) haben ihren jahrelangen finanziellen Streit beigelegt. Wie TMZ berichtet, ging es dabei um eine beträchtliche Summe, die der Musiker seinem Ex-Mentor angeblich geschuldet hatte: Konkret soll Justin im Zusammenhang mit seiner "Justice"-Tour umgerechnet 22 Millionen Euro aus einem Vorschuss an Scooter zurückzahlen. Darüber hinaus konnte er sich auch einen Teil der ausstehenden Provisionen sichern, die sich im Laufe der Jahre angesammelt hatten – rund 4,7 Millionen Euro fließen nun ebenfalls zurück an den Unternehmer.

Auslöser für die intensiven Verhandlungen, die schließlich zur Einigung führten, war wohl eine kürzlich veröffentlichte Dokumentation über Justin. Diese hatte die öffentliche Aufmerksamkeit erneut auf die Differenzen zwischen den beiden gelenkt und scheinbar den Druck erhöht, das Thema endlich zu klären. Seit etwa einem Monat seien die Gespräche schließlich intensiviert worden, bis man sich letztlich auf die genauen Modalitäten einigen konnte. Damit wurde ein langanhaltender Rechtsstreit um erhebliche Summen vermieden.

Die Beziehung zwischen Justin und Scooter war nicht immer von Spannungen geprägt. Scooter entdeckte den Musiker, als dieser gerade einmal 13 Jahre alt war, und war maßgeblich an seinem kometenhaften Aufstieg beteiligt. Über Jahre hinweg verband die beiden ein enges Arbeits- und Vertrauensverhältnis. Doch wie in vielen beruflichen Partnerschaften kam es auch hier zu Differenzen. Justin ist nicht der einzige Star, der im Laufe der Jahre mit Scooter aneinandergeraten war – auch Scooters schwieriges Verhältnis zu seiner ehemaligen Klientin Taylor Swift (35) sorgte in den vergangenen Jahren für Schlagzeilen.

Getty Images Scooter Braun und Justin Bieber, 2020

Getty Images Justin Bieber und Scooter Braun im Januar 2020

