Priyanka Chopra Jonas: Kuscheln als sonntägliche Pflicht

Schauspielerin Priyanka Chopra (42) hat verraten, dass in ihrem Zuhause eine ganz besondere Regel gilt: Sonntagmorgens wird gekuschelt – ohne Ausnahme. Gegenüber People Magazine sprach die 42-Jährige über ihre gemeinsame Zeit mit Ehemann Nick Jonas (32) und ihrer dreijährigen Tochter Malti Marie (3). "Sonntagmorgens muss einfach gekuschelt werden. Das ist Pflicht", erklärte sie im Interview. Selbst wenn die Arbeit ruft, wird an dieser Tradition nicht gerüttelt: "Es war sieben Uhr morgens, aber wir haben es geschafft." Für Priyanka gibt es kaum etwas Wichtigeres, als kostbare Zeit mit ihrer kleinen Familie zu verbringen.

Neben den Kuschelmomenten am Sonntagmorgen pflegt Familie Jonas offenbar noch weitere liebenswerte Gewohnheiten. So genießt Priyanka es besonders, eine heimliche Komplizin bei nächtlichen Snacks zu sein. Ob bei gemeinsamen Filmabenden oder nach einem stressigen Tag – sie verrät schmunzelnd, dass sie sich in spannenden Filmmomenten gern unbemerkt in die Küche schleicht, um den Kühlschrank zu plündern. "Man kann es nicht danach machen, weil sonst alle fragen: 'Was isst du gerade?', und plötzlich wird es eine ganze Mahlzeit", gestand die Schauspielerin lachend.

Ruhe und unbeschwerte Momente zu Hause sind für Priyanka ein kostbares Gut, wie sie betont. "Das größte Luxusgut in unserem Leben ist es, Zeit miteinander zu verschwenden", sagte sie und schwärmte davon, gemeinsam mit Nick und Malti einfach den Moment zu genießen. Einen Ausgleich zum Trubel ihrer Karriere findet sie in scheinbar einfachen Dingen – etwa in einem guten Buch oder einem Glas Wein, während sie die neueste Staffel ihrer Lieblingssendung Love Island schaut. Auch wenn ihr Alltag von Drehplänen und öffentlichen Auftritten geprägt ist, scheint die Familie Jonas eine harmonische Balance zwischen Glamour und Familienleben gefunden zu haben.

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra, Nick Jonas und Tochter Malti 2024 in London

Instagram / priyankachopra Nick Jonas, Priyanka Chopra und ihre Tochter, Januar 2025

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra bei der Met Gala 2025