Luisa Früh kann sich nichts mehr mit einem Mann vorstellen

Luisa Früh, bekannt aus der Realityshow Make Love, Fake Love, hat jetzt in einem Instagram-Q&A offen über ihr Liebesleben gesprochen – und dabei ganz persönliche Einblicke gewährt. Auf die Frage, ob sie sich als homosexuell oder bisexuell sehe, antwortete sie ehrlich, sie wolle sich gar nicht "genau labeln". Nur eines sei für sie klar: "Ich könnte mir eigentlich nie wieder etwas mit einem Mann vorstellen." Ihre jetzige Beziehung mache sie rundum glücklich und sie beschreibt ihre Orientierung augenzwinkernd als "meinefrausexuell". Über ihre Partnerin schwärmt Luisa: "Außerdem habe ich meine Frau die bis ans Ende und noch viel länger an meiner Seite sein wird."

Bereits im Dezember 2024 machte Luisa ihre Beziehung zu ihrer Freundin öffentlich – einige Monate, nachdem die Beziehung mit Max Bornmann, ihrem Ex aus "Make Love, Fake Love", in die Brüche ging. Später sorgte sie mit einer öffentlichen Stichelei gegen ihn für Aufsehen. Heute genießt Luisa ihr Liebesglück und teilt ihre Gefühle ganz offen mit ihren Followern.

Wie ernst es ihr ist, zeigt sich auch im Umgang mit ihrer Privatsphäre. In ihrem Podcast "Nicht ganz dicht" verriet Luisa: "Mit ihr will ich bis an mein Lebensende zusammen sein." Weitere Einblicke in ihre Beziehung gibt die Influencerin jedoch ganz bewusst nicht preis. Sie möchte ihre Partnerin aus der Öffentlichkeit heraushalten: "Ich will das Ganze privat halten. Ich will euch nicht zeigen, wer sie ist." Was nun der nächste Schritt für das glückliche Paar ist und wie viel davon Luisa mit ihren Followern teilen wird, bleibt abzuwarten.

Instagram / frluuisa Luisa Früh im Februar 2025

Instagram / frluuisa Luisa Früh mit ihrer neuen Partnerin, Dezember 2024

Instagram / frluuisa Luisa Früh und ihre Partnerin im April 2025