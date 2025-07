23 Kilo weniger: Barbie Ferreira zeigt stolz Verwandlung

Barbie Ferreira (28) sorgte diese Woche bei einer Netflix-Party in Los Angeles für Aufsehen. Die Schauspielerin präsentierte stolz ihre neue Figur in einem Kleid in Nude-Tönen, das ihre deutlich schlankere Silhouette betonend umschmeichelte. Seit dem Verlassen der Erfolgsserie Euphoria im Jahr 2022 hat Barbie ganze 23 Kilogramm abgenommen. Bei dem Event zog Barbie alle Blicke auf sich und posierte selbstbewusst mit Stars wie Megan Stalter und Chelsea Peretti.

Die 28-Jährige hatte die Serie "Euphoria" nach zwei Staffeln verlassen. Laut ihren eigenen Aussagen war der Grund dafür, dass sie sich nicht länger in der Rolle der "dicken besten Freundin" sah und neue Herausforderungen suchte. Ihre Gewichtsabnahme machte sie Ende letzten Jahres öffentlich. Medienberichten zufolge soll die Entscheidung, abzunehmen, unter anderem ihrer Karriere zugutekommen. "Sie wollte Rollen annehmen, die ihre Talente besser hervorheben", erklärte eine Quelle gegenüber Daily Mail.

Viele Fans haben Barbies Abnahme als drastisch wahrgenommen. Ihr schneller Gewichtsverlust entfachte auch Spekulationen darüber, dass sie eventuell mit Abnehmmedikamenten nachgeholfen haben könnte. Ein Insider verriet im vergangenen Jahr im Gespräch mit Daily Mail, dass sich Barbie unter Druck fühlte. "Seit sie mit 'Euphoria' aufgehört hat, sind die [Jobangebote] für Barbie immer weniger geworden. Sie wusste, dass sie sich neu erfinden muss, um ihre Langlebigkeit [in der Branche] zu erhalten", gab die Quelle bekannt. Das könnte also der Grund hinter Barbies drastischer Abnahme gewesen sein.

Getty Images Barbie Ferreira im Juli 2025

Getty Images Barbie Ferreira, Schauspielerin

Getty Images Barbie Ferreira, "Euphoria"-Star