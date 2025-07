Kid Cudi zelebriert märchenhafte Hochzeit in Südfrankreich

Scott Mescudi alias Kid Cudi (41) hat Ja gesagt! Der Rapper heiratete seine Verlobte Lola Abecassis Sartore in einer romantischen Zeremonie – und das bereits klammheimlich am 28. Juni. Die Traumhochzeit fand in der exklusiven Villa Cap Estel an der Côte d’Azur statt, unweit von Lolas Heimat. In das Megaevent floss jede Menge Herzblut. "Es war anstrengend, aber es hat so viel Spaß gemacht, unsere Vision in unser Traumwochenende zu verwandeln", schwärmt Lola im Interview mit Vogue.

Die Vorbereitungen für die Hochzeit waren zwar intensiv, aber für Lola, die als Modedesignerin arbeitet, die perfekte Gelegenheit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Sie trug ein handgefertigtes Kleid ihres engen Freundes Alain Paul, das aus sechs verschiedenen Spitzenstoffen bestand. Scott beeindruckte in einer schwarzen Anzug-Kreation von Saint-Laurent-Chefdesigner Anthony Vaccarello. Auch die Party war ein Fest für die Sinne: Nach einem Cocktailempfang mit Livemusik genossen die Gäste ein stilvolles Abendessen, gefolgt von einer extravaganten After-Party. Scott überraschte seine frisch angetraute Frau und die Gäste mit einer Live-Performance zweier Songs aus seinem neuen Album.

Das frisch vermählte Paar hatte sich 2018 bei einer Modenschau von Louis Vuitton kennengelernt und scheint seitdem unzertrennlich. "Ich arbeitete hinter den Kulissen, und Scott lief über den Laufsteg. Unsere Blicke trafen sich in dem Chaos, und es gab einen stillen Funken. Nach der Show kam Scott direkt auf mich zu und fragte mich nach meiner Nummer", erinnert sich Lola gegenüber Vogue. Der Antrag erfolgte Ende 2023 in Kyoto, Japan, wo Scott seiner Liebsten bei Sonnenuntergang in einem extra für sie gemieteten Tempel seine Liebe erklärte.

Getty Images Kid Cudi, Rapper

Getty Images Lola Abecassis und Kid Cudi, April 2024

Getty Images Lola Abecassis Sartore und Kid Cudi, März 2025