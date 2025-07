Noch im Juli: "Good Luck Guys" Staffel 3 in den Startlöchern

Die beliebte Reality-Show Good Luck Guys geht jetzt in die nächste Runde! Noch im Juli 2025 sollen die neuen Folgen von Staffel 3 exklusiv auf der Streaming-Plattform Joyn über die Bildschirme flimmern. Während das genaue Startdatum und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch nicht bekanntgegeben wurden, dürfen sich Fans der Serie schon jetzt auf spannende Herausforderungen, wenig Komfort und echtes Survival-Feeling freuen. Welche mutigen Kandidatinnen und Kandidaten sich am Ende den Sieg und den begehrten Preis sichern können, bleibt spannend.

Bereits in den ersten beiden Staffeln sorgte die Show für reichlich Spannung, Dramatik und emotionale Highlights. In exotischer Umgebung und fernab jeglicher Bequemlichkeit stellten sich die Teilnehmer nicht nur körperlichen Herausforderungen, sondern müssen auch in der Gruppe zurechtkommen. Besonders in Erinnerung geblieben ist das Finale der letzten Staffel: Damals holte sich Team Rot mit Daniele Negroni (29) und Valentina Principessa den Sieg. Sie setzten sich gegen Team Grün mit Umut Tekin (28) und Jana-Maria Herz (33) sowie Team Lila mit Jill Lange (24) und Tobias Wegener (32) durch.

Auch in Staffel 3 dürfte es bestimmt nicht weniger turbulent zugehen – umso größer ist die Neugier, welche Charaktere diesmal an ihre Grenzen gehen. Laut HNA spekulieren Fans bereits über mögliche Teilnehmer. Besonders im Fokus stehen Reality-Stars wie Tim Kühnel und Anna Iffländer sowie Gabriela und Lina, die bereits durch Formate wie Love Island oder Are You The One? Bekanntheit erlangt haben. Wer am Ende wirklich Teil des Abenteuers wird und ob erneut neue Allianzen, emotionale Dramen oder überraschende Wendungen für Aufsehen sorgen, bleibt abzuwarten. Klar ist: Für Fans von Reality-TV wird der Sommer mit "Good Luck Guys" garantiert zum Highlight!

Anzeige Anzeige

Joyn / Richard Hübner Juliano Fernandez und Zoe Saip bei "Good Luck Guys"

Anzeige Anzeige

SEVEN.ONE/JOYN/Richard Hübner Die Kandidaten von "Good Luck Guys" beim Spiel

Anzeige Anzeige

SEVEN.ONE/JOYN/Richard Hübner Die Kandidaten der zweiten "Good Luck Guys"-Staffel

Anzeige