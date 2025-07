Ana de Armas möchte so bald wie möglich Mutter werden

Ana de Armas, die mit ihren 37 Jahren längst zu den festen Größen in Hollywood zählt, hat in einem Interview mit dem italienischen Magazin F Magazine offenbart, dass sie in naher Zukunft Mutter werden möchte. "Ja, ich möchte Kinder und eine Familie, so bald wie möglich", sagte die Schauspielerin und betonte gleichzeitig, dass dies nicht allein in ihrer Hand liege, da "Liebe unvorhersehbar ist". Ana, die momentan eine Beziehung mit dem Hollywood-Star Tom Cruise (63) haben soll, erklärte weiter, dass sie sich besonders stark für Kinder verantwortlich fühlt, weil sie "wehrlose und unschuldige Wesen sind, die Erwachsene brauchen, um sich sicher zu fühlen".

Obwohl sie und Tom ihre Beziehung bisher nicht offiziell bestätigt haben, deuten zahlreiche gemeinsame öffentliche Auftritte darauf hin, dass die beiden sich sehr nahestehen. So wurde Ana zu ihrem 37. Geburtstag im vergangenen April in London von Tom mit seinem Privathelikopter eingeflogen, und Fans entdeckten das Paar später bei einem romantischen Spaziergang. Die Beziehung scheint Ana nicht nur in die Schlagzeilen, sondern auch in eine Atmosphäre von Sicherheit und Geborgenheit zu bringen. Insider berichteten der Daily Mail, dass Tom Ana stets beschützt und sich um ihre Sicherheit kümmert – ein Aspekt, der der Schauspielerin nach ihrem Umzug aus Los Angeles nach Vermont, um dem Trubel der Promiwelt zu entfliehen, besonders wichtig sein dürfte.

Ana, die zuletzt als Hauptfigur im John Wick-Spin-off "Ballerina" auftrat, ist bekannt für ihren Mut und ihre Ausdauer, was sich auch in ihrer Beziehung zu Tom zeigt. Freunde des Paares sind optimistisch, dass dies der Beginn einer dauerhaften Verbindung sein könnte, obwohl Ana die Dinge langsam angehen lässt. Ihre Beziehung zueinander stärken vor allem ihre Vorlieben für ruhigere Abende und gemeinsame Momente. Trotz des Promi-Status der beiden scheint es ihnen wichtig zu sein, Bodenständigkeit zu bewahren.

Getty Images Ana de Armas, Oscar 2023

Getty Images Ana de Armas, März 2025

Getty Images Keanu Reeves und Ana de Armas bei der "Ballerina"-Premiere in London, Mai 2025