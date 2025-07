Selena Gomez' Kindheitsschwarm: So cool reagiert Ice Cube

Selena Gomez (32) hat in einem Gespräch mit Karol G (34) in der Show "Complex's Goat Talk" enthüllt, dass sie als Kind einen großen Schwarm hatte: Ice Cube (56). Die Sängerin und Schauspielerin erklärte, dass sie schon im Alter von fünf Jahren für den Rapper schwärmte. Besonders beeindruckte sie damals das Gefühl, dass er sie beschützen könnte. Ihre Aussage sorgte für reichlich Aufmerksamkeit, und nun hat sich der Musiker selbst dazu geäußert – mit einer typischen Mischung aus Gelassenheit und Humor.

In einem Interview für den Podcast "3’s and Ones" nahm Ice Cube die Bemerkung mit einem Augenzwinkern auf. "Eine Menge Leute stehen auf mich, Homie", scherzte er und fügte hinzu: "Ich habe das schon vor Jahren gehört." Dabei gestand der Rapper und Schauspieler auch, dass er selbst als Teenager mehrere Schwärme hatte. Besonders angetan war er von Vanity, dem Mitglied der Musikgruppe Vanity 6, die durch Prince (✝57) bekannt wurde. Insgesamt waren es sogar vier Personen, die er gut fand, wie er schmunzelnd zugeben musste.

Die romantischen Vorstellungen von Selena Gomez haben sich seit ihrer Kindheit verändert: Heute ist sie verlobt mit Musikproduzent Benny Blanco (37), mit dem sie im Dezember 2024 ihre Beziehung auf die nächste Stufe hob. Bereits in früheren Interviews berichtete sie über die musikalische Verbindung zu ihrem Vater und wie sie durch ihn schon früh für Rapmusik begeistert wurde. Ihre Offenheit und der lockere Umgang mit solchen persönlichen Geschichten zeigen, wie nahbar der Popstar auch mit seinen Kindheitserinnerungen bleibt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Selena Gomez und Ice Cube

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Mai 2025