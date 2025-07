Droht Willi Herrens Sohn Stefano hier etwa Jasmin Herren?

Stefano Herren ist nicht begeistert von Jasmin Herrens (46) Erzählungen in der Villa der Versuchung. In der ersten Folge der Realityshow berichtete sie, dass sie 400.000 Euro Schulden von ihrem verstorbenen Ehemann Willi Herren (✝45) geerbt habe. Stefano wettert nun auf Instagram: "Mein Vater war ein König in meinem Leben. Du wirst seinen Namen nie beschmutzen können, weil ich ihn weitertrage. Mit Stolz. Mit Talent. Mit Herz. Du redest über meinen Vater? Einen Toten? Du bist der letzte Dreck. Kein Rückgrat, keine Ehre, kein Mensch." Er kündigt außerdem an, bald neue Musik zu veröffentlichen, in der er es dieser Person heimzahlen wolle. Auch wenn der Musiker nicht öffentlich erklärt, dass er damit auf Jasmins Aussagen reagiert, sind sich viele Fans sicher, dass er sie damit meint.

Jasmins Teilnahme an der "Villa der Versuchung" hängt nach eigenen Angaben mit Willis Schulden zusammen. In dem Format können die prominenten Teilnehmer ein Preisgeld von 250.000 Euro erspielen. Allerdings müssen sie dafür auf alltägliche Bequemlichkeiten wie Betten, Snacks und Alkohol verzichten. Bereits zu Beginn der Show machte die 46-Jährige deutlich, dass sie das Geld braucht. "Für mich ist das hier keine Spielerei. Es geht darum, meine Schulden abzubauen", versuchte sie ihren Mitstreitern unter Tränen zu erklären. Für TV-Stars wie Georgina Fleur (35) und Kate Merlan (38) war diese Problematik schwer zu verstehen.

Zwischen Jasmin und Stefano herrscht seit Jahren ein angespanntes Verhältnis. Der Rapper stammt, wie seine Schwester Alessia Herren (23), aus Willis Beziehung mit Mirella Fazzi. Als Jasmin 2022 im Dschungelcamp gastierte, behauptete die TV-Bekanntheit, dass sie von der Familie ihres verstorbenen Mannes bedroht worden sei. Bei "Guten Morgen Deutschland" leugnete Stefano dies und beteuerte: "Das ist wirklich alles völliger Quatsch, was da erzählt wird. Sie hat gesagt, dass irgendwelche Vorwürfe im Raum stehen, irgendwelche Körperverletzungen oder sonst was. Ich kann darüber wirklich nur lachen."

Instagram / williherren, RTL / Benno Kraehahn Collage: Stefano und Jasmin Herren

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

Instagram / williherren Stefano und Willi Herren, 2018

