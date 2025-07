Darum zögerte Mark Keller Scheidung mit Tülin so lange raus

Mark Keller (60) hat kürzlich ein emotionales Kapitel in seinem Privatleben abgeschlossen: Nach vielen Jahren ließ sich der Schauspieler offiziell von seiner langjährigen Ehefrau Tülin Keller scheiden. Obwohl das Paar schon seit 14 Jahren getrennt lebt und Mark längst mit einer anderen Frau zusammen ist, sah er zunächst keine Notwendigkeit für die formelle Trennung. Er habe schlichtweg nie die Zeit oder den Kopf dafür gehabt, erklärte der 60-Jährige im Gespräch mit Gala: "Es lief auch ohne Scheidung gut."

Erst ein Klinikaufenthalt öffnete ihm die Augen: Seine jetzige Partnerin Anna hätte ihn im Krankenhaus rechtlich nicht besuchen dürfen. Das brachte ihn zum Umdenken, weswegen Mark die Scheidung auch als Geste gegenüber seiner Partnerin sieht: "Die Frau, die im Alltag alles für uns macht, darf dann nicht rein. Die Scheidung war daher auch eine Art Statement für Anna." Seit mehr als einem Jahrzehnt lebt der Der Bergdoktor-Star mit seiner Freundin zusammen und bezeichnet sie als zentrale Stütze in seinem Leben. Zu einer möglichen Hochzeit hält er sich allerdings bedeckt. "Wenn es so wäre, würde ich es nicht sagen", lässt er die Spekulationen um den nächsten großen Schritt offen.

Mark und Tülin waren seit 1992 verheiratet und haben zwei Söhne, Aaron (32) und Joshua, mit denen Mark eng verbunden ist. Trotz der Trennung blieb das Verhältnis zwischen den ehemaligen Partnern freundschaftlich. Tülin leidet schon seit vielen Jahren an Parkinson, was die Situation nicht immer einfach machte. Mark betonte in früheren Interviews, wie wichtig ihm Familienzusammenhalt ist, auch wenn es innerhalb der Familie oft zu unterschiedlichen Meinungen kommt.

