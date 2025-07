Zendaya in Budapest: Dreh von "Dune 3" hat wohl gestartet

Zendaya (28) wurde in Budapest gesichtet, und das bedeutet für Fans des Sci-Fi-Epos Dune nur eines: Der Dreh zum dritten Teil ist gestartet. Wie kürzlich auf der Filmseite World Of Reel berichtet, fiel die erste Klappe für "Dune 3" bereits am 7. Juli 2025. Der Film wird unter der Regie von Denis Villeneuve (57) entstehen, der auch die ersten beiden Teile inszenierte und damit große Erfolge feierte. Gedreht wird, wie schon bei den Vorgängern, in der ungarischen Hauptstadt Budapest, wo Zendaya, die erneut die Rolle der Chani übernimmt, laut Daily News Hungary bereits vor Ort sein soll.

Die Erwartungen an "Dune 3" sind immens, insbesondere da der Film am 18. Dezember 2026 in den US-amerikanischen Kinos starten und damit direkt mit dem Marvel-Blockbuster "Avengers 5: Doomsday" konkurrieren wird. In Deutschland sind die beiden Filme nur einen Tag auseinander angesetzt – "Dune 3" soll am 17. Dezember 2026 starten. Neben den Größen der Box Office verspricht auch die Preisverleihungssaison spannend zu werden. Die Vorgänger von "Dune 3" konnten bereits mehrere Oscars abräumen, und nicht selten belohnt die Academy Trilogie-Abschlüsse mit weiteren Preisen. Neu im Team ist zudem Kameramann Linus Sandgren, der mit "La La Land" einen Oscar gewann, was neue visuelle Akzente verspricht.

Die Buchvorlage für den dritten Teil basiert auf "Der Herr des Wüstenplaneten", dem zweiten Roman der "Dune"-Reihe von Frank Herbert, welcher zwar komplex, aber weniger massenkompatibel ist als sein Vorgänger. Denis und sein Team stehen somit vor der Herausforderung, das epische Universum weiterhin spannend und visuell überwältigend zu gestalten. Zendaya, die seit ihrer Einführung im Franchise als Gesicht der Rebellion gefeiert wird, hat sich in Interviews immer wieder begeistert über ihre Rolle geäußert. Ihre Präsenz in Budapest dürfte die Vorfreude auf das nächste Kapitel der Sci-Fi-Saga bei den Fans weiter anheizen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Zendaya im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Denis Villeneuve, Regisseur

Anzeige Anzeige

ActionPress/LILO/SIPA/2109061132 Zendaya als Chani in "Dune"