Zu krank? Melanie Müllers Prozess wird erneut verschoben!

Eigentlich sollte Melanie Müller (36) schon Mitte Juni vor Gericht stehen: Grund dafür ist ein Hitlergruß, den die Sängerin mutmaßlich auf einem ihrer Konzerte gezeigt haben soll. Aufgrund einer Krankheit der TV-Bekanntheit wurde der ursprüngliche Termin verschoben: auf Dienstag, den 2. Juli. Wie Bild nun berichtet, soll das zuständige Gericht jedoch bestätigt haben, dass auch der Ersatztermin abgesagt wurde. Die Musikerin soll demnach ein ärztliches Attest vorgelegt haben, das ihre Unfähigkeit, an der Verhandlung teilzunehmen, bescheinigt.

Ein neuer Termin steht laut dem Gerichtssprecher Alexander Länge noch nicht fest und auch über die gesundheitlichen Probleme, die den Gerichtsprozess bereits zum zweiten Mal verhindern, ist nichts bekannt. Zwischen den beiden geplatzten Terminen schien die "Dieses Leben ist geil"-Interpretin jedoch wieder fit zu sein: Sie trat mehrfach auf und bewarb ihre Konzerte. Auch in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli soll die Ex-Gewinnerin des Dschungelcamps eigentlich in einem Club in Oberbayern auftreten – bisher wurde ihre Performance weder von ihr noch von dem Veranstalter abgesagt.

Gegen die Musikerin wurde bereits im Mai des vergangenen Jahres Anklage erhoben: Während eines Konzertes sollen ihre Zuschauer immer wieder den rechten Arm in die Luft gereckt und "Sieg Heil" gerufen haben – Melanie soll den sogenannten Hitlergruß ebenfalls mehrfach gemacht haben. "Der Angeschuldigten liegt zur Last, in der Nacht vom 17. auf den 18. September 2022 in Leipzig als Sängerin auf einer Veranstaltung öffentlich von der Bühne aus mehrfach den sogenannten 'Hitlergruß' in Richtung des Publikums gezeigt zu haben", hieß es in der Anklage, die Bild damals vorlag. Melanie wies die Anschuldigungen bisher jedoch immer von sich. Bei einer Razzia in ihrem Haus sollen zudem Drogen gefunden worden sein.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Melanie Müller bei "Das Klassentreffen der Dschungelstars – Jetzt wird ausgepackt!"

Anzeige Anzeige

melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass der Prozess zeitnah stattfinden wird? Ja, ganz bestimmt! Nein, das glaube ich irgendwie nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de