Französische Sängerin Mireille Mathieu beendet ihre Karriere

Es gibt traurige Nachrichten für Fans von Mireille Mathieu (77). Die Sängerin, die auch als "Spatz von Avignon" bekannt ist, wird bald ihre musikalische Karriere beenden. Das bestätigte sie in einem Interview mit Bild. Im Oktober 2024 startet die Beauty eine letzte Tournee, mit der sie sich dann verabschieden möchte. "Die Planung ging weit über ein Jahr. So hatte ich genug Zeit, diesen Entschluss zu fassen", erklärt die "Goodbye My Love"-Interpretin.

Auch in Deutschland wird Mireille ein paar Konzerte geben, da sie ihr Publikum dort sehr zu schätzen weiß. Es heißt in einem Statement, das dem Magazin vorliegt: "Meine deutschen Fans sind echt wunderbar. Sie haben mich durch meine ganze Karriere getragen und mich immer unterstützt." Mit der Abschiedstour wolle sie ihnen etwas zurückgeben. Danach sei der richtige Zeitpunkt gekommen, um ihre Karriere zu beenden.

Ihren Durchbruch feierte die Bambi-Preisträgerin im Jahr 1964. Damals nahm sie an dem Gesangswettbewerb "On chante dans mon quartier" teil. Während ihrer musikalischen Laufbahn handelten Mireilles Lieder überwiegend vom Thema Liebe. Trotzdem ging die 77-Jährige nie den Bund der Ehe ein. Sie verrät gegenüber der Zeitschrift: "Ich habe sehr geliebt, man kann lieben, ohne zu heiraten." Auch Nachwuchs blieb bei der Musikerin aus. Dafür habe sie jedoch Neffen und Nichten, die ihr große Freude bereiten.

Getty Images Mireille Mathieu, Sängerin

Getty Images Sängerin Mireille Mathieu, im Jahr 1972

