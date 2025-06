Mireille Mathieu plant eine große Abschiedstournee zum 80.

Mireille Mathieu (78) plant ein besonderes Geschenk für ihre Fans: Anlässlich ihres 80. Geburtstages im Juli 2026 geht die französische Sängerin ein letztes Mal auf große Abschiedstournee. Wie Bild berichtet, wird die Interpretin von Evergreens wie "Akropolis Adieu" und "Hinter den Kulissen von Paris" auf dieser Tour in mehreren Ländern auftreten – allein in Deutschland sind ab Oktober 2026 ganze zwölf Konzerte geplant. Zu den Stationen gehören unter anderem Berlin, Frankfurt und München. Bereits ihr letztes Konzert in der Elbphilharmonie in Hamburg war ein voller Erfolg und wurde mit Standing Ovations gekrönt.

Mit einer Karriere, die über sechs Jahrzehnte umfasst, hat Mireille ein beeindruckendes musikalisches Vermächtnis geschaffen. Die charismatische Französin stammt aus bescheidenen Verhältnissen und eroberte von Avignon aus die internationalen Bühnen – bis heute gilt sie als Ikone des Chansons. Ihre kommenden Konzerte sollen gleichzeitig ein Dank an ihre Fans und eine Gelegenheit zum Abschiednehmen sein. Zwar ließ Mireille in der Vergangenheit die Möglichkeit offen, doch noch mal auf der Bühne zu stehen, doch nun scheint diese Tour ein endgültiger Schlusspunkt ihres musikalischen Wirkens zu werden.

Bereits im Vorfeld hatten sich Hinweise auf ein nahendes Karriereende verdichtet. Dass Mireille, die von ihren Fans liebevoll der "Spatz von Avignon" genannt wird, sich nun ein solches Jubiläumsjahr für ihren Abschied aussucht, passt zu ihrem Sinn für Tradition und große Gesten. Die in Avignon geborene Sängerin hat es stets verstanden, mit Eleganz und Bodenständigkeit die Herzen ihrer Fans zu erobern. Ihr Leben, geprägt von Musik und einer tiefen Verbundenheit zu ihrer französischen Heimat, spiegelt sich in ihrem Schaffen wider.

Getty Images Mireille Mathieu, Sängerin

Getty Images Mireille Mathieu im November 2013 in Braunschweig

Getty Images Sängerin Mireille Mathieu im Jahr 1972