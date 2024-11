Mireille Mathieu reflektiert über das Ende ihrer Karriere

Nach über 60 Jahren auf der Bühne verabschiedet sich Mireille Mathieu (78) mit einer letzten Tournee von ihren Fans. Doch auch, wenn sie sich aus dem großen Showbusiness zurückziehen wird, fühlt es sich für die Sängerin nicht nach einem Abschied von ihrer Karriere an. "Ich sage nicht Abschiedstournee. [...] Für mich ist das gerade kein kompletter Abschied, sondern es ist ein Wiederfinden", verrät sie im Gespräch mit Bild. Eine Sache habe sich in ihrer gesamten Karriere – und trotz einer Menge Bühnenerfahrung – nie geändert: "Ich habe immer Lampenfieber, bevor ich anfange zu singen."

In Zukunft noch kleinere Auftritte zu geben, schließe die "Une femme amoureuse"-Interpretin nicht aus. "Ich möchte keine langen Tourneen mehr machen, aber wenn ich für eine Gala angefragt werde, werde ich das auch weiterhin machen", erklärt sie und fügt schwärmend hinzu: "Ich kann mich gar nicht für immer aus der Öffentlichkeit zurückziehen oder ganz aufhören mit dem Singen, weil ich so viel Liebe habe für meine Musik und meine Fans und mir so viel Liebe entgegengebracht wird."

Mit internationalen Hits wie "Der Spatz von Avignon" und "Goodbye My Love" verzauberte Mireille ihre Fans jahrzehntelang mit ihren Chansons. Den Durchbruch ihrer Karriere feierte die Bambi-Preisträgerin im Jahr 1964 – bei ihrer Teilnahme an dem Gesangswettbewerb "On chante dans mon quartier". Heute blickt sie auf internationale Erfolge mit mehr als 190 Millionen verkauften Alben zurück.

Getty Images Mireille Mathieu, Sängerin

Getty Images Sängerin Mireille Mathieu im Jahr 1972

