Mireille Mathieu kehrt für Zusatzkonzert nach Hamburg zurück

Die französische Sängerin Mireille Mathieu (78) ist auch bekannt als der "Spatz von Avignon". Wie die Bild berichtet, macht sie nun für ihre deutschen Fans eine ganz besondere Ankündigung: Am 19. März 2025 wird sie ein exklusives Zusatzkonzert in der prestigeträchtigen Hamburger Elbphilharmonie geben. Diese Nachricht kommt nur wenige Wochen nach dem grandiosen Abschluss ihrer offiziell letzten Deutschland-Tournee, deren großes Finale im Berliner Admiralspalast von minutenlangen Standing Ovations und prächtigen Blumengaben begleitet wurde. Die Tickets für das Zusatzkonzert sind seit Freitag im Vorverkauf erhältlich und werden angesichts ihrer großen deutschen Fangemeinde vermutlich rasch vergriffen sein.

Mit Hits wie „La Paloma Ade“ und „Akropolis Adieu“ lud Mireille ihre Zuhörer immer wieder zum Träumen ein und konnte sich über Jahrzehnte hinweg eine treue Fangemeinde aufbauen. Ihr Musikstil, der sich aus einer Mischung von Chanson, Pop und klassischen Elementen zusammensetzt, ist typisch für die Ära, in der sie ihre ersten Schritte in der Musikwelt tat. In den 1960er und 1970er Jahren prägte sie mit ihrer markanten Stimme die französische Musiklandschaft und feierte auch international große Erfolge. Mit rund 190 Millionen verkauften Tonträgern hat sie sich als eine der erfolgreichsten französischen Künstlerinnen etabliert und genießt noch heute hohes Ansehen, insbesondere in Europa und Asien.

Mireilles Karriere, die sie aus eher bescheidenen Verhältnissen in die glamouröse Welt der Stars und Sternchen führte, ist eine wahre Erfolgsgeschichte. In einer Zeit, in der das französische Chanson als Kunstform in die ganze Welt hinausgetragen wurde, gelang es ihr, traditionelle Aspekte mit modernen Einflüssen zu verbinden. Damit ist ihr Beitrag zum Erhalt und zur Weiterentwicklung dieses Genres, das auch durch Künstler wie Édith Piaf und Charles Aznavour geprägt wurde, nicht zu unterschätzen. Mit dem exklusiven Zusatzkonzert in der Elbphilharmonie gibt Mireille ihren deutschen Fans nun ein letztes Mal die Möglichkeit, die zeitlose Magie ihrer Musik live zu erleben.

Getty Images Mireille Mathieu, Sängerin

