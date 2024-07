Sportunfall: Darum konnte Karen Heinrichs nicht moderieren

Aufmerksame Zuschauer der beliebten TV-Sendung "Sat.1-Frühstücksfernsehen" waren am Dienstag sicher überrascht: Statt Karen Heinrichs (50) begrüßte Kira Ortmann die Frühaufsteher. Warum kam es zu dem plötzlichen Personalwechsel? Karen habe sich "leider den Fuß gebrochen" und könne deshalb nicht moderieren, sorgte Moderator Chris Wackert noch während der Show für Aufklärung. Nun meldet sich die Fernsehmoderatorin selbst zu Wort. Auf Instagram veröffentlicht sie ein Foto von sich, das sie mit Krücken und dickem Gipsfuß zeigt. Offenbar hat sie das EM-Fußballfieber gepackt. Denn in der Bildunterschrift erklärt sie: "Fußballspielen ist wohl doch nur was für die (K)rossen", und bezieht sich damit höchstwahrscheinlich auf unseren Starspieler Toni Kroos (34).

In ihrem Beitrag bedankt sich die Medienpersönlichkeit für all die Genesungswünsche ihrer Fans und bittet ihre Community gleichzeitig um Rat: "Wenn ihr wisst, wie man es sich mit diesem Riesenschuh gut gehen lassen kann, nehme ich gerne Tipps und Tricks entgegen." Ihre gute Laune lässt sich Karen wohl trotzdem nicht nehmen: Mit einem großen Lächeln strahlt sie in die Kameras. Auch ein weiterer Beitrag zeigt, dass die Moderatorin ihren Unfall mit Humor nimmt. In einem Video schiebt die 50-Jährige einbeinig einen Kinderwagen vor sich her. Zuversichtlich schreibt sie dazu: "Läuft."

Seit April 2007 gehört Karen zum Team vom "Sat.1-Frühstücksfernsehen". Damals hatte die junge Moderatorin den Platz von Marlene Lufen (53) eingenommen. Lange moderierte sie Seite an Seite mit Jan Hahn (✝47) das Morgenmagazin. Im Mai 2021 verstarb der beliebte Moderator. Er erlag den Folgen seiner Krebserkrankung. Inzwischen steht Karen für gewöhnlich mit ihrem Kollegen Christian vor der Kamera.

Instagram / karen_heinrichs Karen Heinrichs im Juli 2024

ActionPress Jan Hahn

Wie findet ihr es, dass Karen so humorvoll mit ihrer Sportverletzung umgeht? Toll. Das macht sie noch sympathischer! Ich finde, mit einem gebrochenen Fuß ist nicht zu spaßen... Ergebnis anzeigen



