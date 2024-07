Tourabsage: Radiohead-Star Jonny Greenwood ist schwer krank

Jonny Greenwood befindet sich in einem kritischen Zustand. "Vor einigen Tagen erkrankte Jonny ernsthaft an einer Infektion, die eine Notfallbehandlung im Krankenhaus, teilweise auf der Intensivstation, erforderlich machte", lautet es in einem offiziellen Statement seiner Band Radiohead auf Instagram. Dabei geben die Bandkollegen des Gitarristen aber auch bereits Entwarnung: "Gott sei Dank ist er jetzt außer Gefahr und wird bald nach Hause zurückkehren."

Dennoch hat sich die Gruppe aufgrund seines aktuellen Gesundheitszustands dazu entschieden, ihre geplante Europatournee vorerst auf Eis zu legen. "Das medizinische Team, das für Jonnys Behandlung zuständig ist, hat uns angewiesen, alle Termine abzusagen, bis er sich vollständig erholt hat", heißt es in der Stellungnahme im Netz.

Die britische Rockgruppe wurde 1985 ins Leben gerufen. Die Band besteht neben Jonny aus Thom Yorke (55), Colin Greenwood, Ed O’Brien und Phil Selway. Im Laufe ihrer Karriere konnte die Gruppe schon so manche Erfolge verzeichnen. Die Band hat inzwischen über 40 Millionen Tonträger weltweit verkauft. 2019 wurde Radiohead zudem in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonny Greenwood, Musiker im April 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonny Greenwood im März 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de