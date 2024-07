Jay Ellis und Frau Nina Senicar begrüßen Baby Nummer zwei!

Jay Ellis und seine Ehefrau Nina Senicar sind wieder Eltern geworden. Die Ankunft ihres Sohnes verkündet das Paar jetzt mit einem niedlichen Schnappschuss auf Instagram, der die Füße des Babys in den Händen seiner Eltern sowie seiner größeren Schwester zeigt. Während der Schauspieler mit seinem Beitrag nur den Namen und das Geburtsdatum seines Sprösslings bekannt gibt, setzt Nina noch etwas obendrauf. "Wow, wir haben einen Sohn! Noa Gray Ellis. 11. Juli 2024", schreibt die gebürtige Serbin und setzt ein erstauntes Emoji und ein weißes Herz dahinter.

Für Jay und Nina ist es das zweite Kind. Im November 2019 bekamen die beiden ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs: Tochter Nora Grace. Dass der Top Gun: Maverick-Star und seine Liebste erneut ein Baby erwarten, verkündeten sie ebenfalls im Netz. Vor wenigen Monaten veröffentlichte die Schauspielerin eine Reihe von Fotos, auf denen sie einen hautengen braunen Body trug und stolz ihren Babybauch präsentierte. Dazu schrieb sie: "Und einfach so... Baby Nummer zwei lädt!"

Nach ihrer Hochzeit im Juli 2022 scheint das Leben des Paares mit ihren zwei Kids nun komplett zu sein. Die beiden lernten sich 2015 in einer Bar in Los Angeles kennen, nachdem sie ein gemeinsamer Freund einander vorgestellt hatte. Und obwohl Jay und das Model mittlerweile Einblicke in ihr Leben in den sozialen Medien teilen, war dies nicht immer so – zu Beginn ihrer Romanze hielten sie sich recht bedeckt. "Ich bin in einer sehr glücklichen Beziehung und dabei belasse ich es. Ich mache mir um nichts anderes Sorgen, und das war's", erklärte der 42-Jährige während eines Auftritts bei "The Breakfast Club" 2017.

Anzeige Anzeige

Instagram / ninasenicar Nina Senicar, Jay Ellis, Tochter Nora Grace und Sohn Noa Gray

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay Ellis im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Namen des Babys? Es ist ein wirklich süßer Name! Na ja, mir gefallen andere besser... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de