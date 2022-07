Endlich: "Top Gun: Maverick"-Star Jay Ellis hat geheiratet!

Es war nun so weit! Bei dem Schauspieler Jay Ellis läuft es momentan karrieretechnisch ziemlich gut. Der US-Amerikaner griff eine Rolle in dem mega-erfolgreichen Streifen "Top Gun: Maverick" ab und durfte neben der Hollywood-Größe Tom Cruise (60) drehen. Doch auch in Sachen Liebe läuft es rund: Er ist nämlich mit der serbischen Schauspielerin Nina Senicar zusammen – und jetzt sogar verheiratet. Denn Jay und Nina haben Ja gesagt!

Nach fünf gemeinsamen Jahren wagten sie den Schritt vor den Altar, wie sie auf ihren Instagram-Profilen bestätigten. Die frischvermählten Turteltauben teilten ein Pic ihrer Traumhochzeit in Italien. Total verliebt schauen sich Nina und Jay an, dazu schrieben sie auf Italienisch: "09. Juli 2022... per sempre" – zu Deutsch: "für immer". Aufgrund der anhaltenden Gesundheitslage mussten sie ihre Feier tatsächlich zweimal verschieben.

Beide warfen sich für ihren besonderen Tag natürlich in Schale und entschieden sich für Dolce & Gabbana-Outfits. Nina verzauberte in einem trägerlosen weißen Kleid mit hohem Beinschlitz und Jay trug einen bordeauxfarbenen Anzug.

Getty Images Jay Ellis, 2022

Getty Images Jay Ellis und Nina Senicar, 2022

Getty Images Jay Ellis, Schauspieler

