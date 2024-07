Mola Adebisi und Adelina teilen erste Details zu ihrem Baby

Mola Adebisi (51) und Adelina Zilai schweben im absoluten Babyglück! Erst vor wenigen Stunden gaben der Moderator und seine Partnerin die Geburt ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses bekannt. Jetzt teilt Mola einen rührenden Post auf Instagram, in dem er die ersten Details zu seinem Sprössling preisgibt. Unter einem Videozusammenschnitt, auf dem abwechselnd er und seine Liebste den Kleinen in den Armen halten, schreibt der stolze Neu-Papa: "Unser Sohn hat um 12:24 Uhr das Licht der Welt erblickt. Er ist wie seine Mutter eine zarte Natur und hat es auf knapp 2,5 Kilogramm geschafft. Wie sein Vater auch nur knapp 1,80 Meter groß ist, ist Sohnemann auch knapp an den 50 Zentimetern gescheitert. Wir lieben dieses kleine Paket umso mehr."

Bevor Mola diesen emotionalen Post mit seiner Community teilte, wollte er sie nur rund eine Stunde nach der Geburt bereits wissen lassen, dass sein Sohnemann das Licht der Welt erblickt hatte. Unter ein gemeinsames Bild mit seiner Herzensdame und dem Neugeborenen meldete sich der Moderator mit folgenden Worten direkt aus dem Krankenhaus: "Mama und Sohn geht es gut. Papa ist ein bisschen verheult."

Mola und seine Adelina sind seit 2020 ein Paar – und seither unzertrennlich. Mola steht schon seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit. Angefangen hatte seine Karriere in den 1990er-Jahren als Moderator des Fernsehsenders "Viva". Adelina hingegen ist das erste Mal zusammen mit ihrem Liebsten im Rahmen ihrer Sommerhaus-Teilnahme im Jahr 2021 ins Rampenlicht getreten. Diese TV-Erfahrung scheint das Paar noch enger zusammengeschweißt zu haben – denn mittlerweile sind die beiden verlobt und haben ein gemeinsames Kind.

Instagram / mola_adebisi Mola Adebisi und Adelina Zilai mit ihrem Baby

Instagram / adelinazilai Adelina Zilai und Mola Adebisi

