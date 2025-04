Mola Adebisi und Adelina feiern erstes Ostern mit ihrem Baby

Mola Adebisi (52) und seine Ehefrau Adelina (37) melden sich mit ganz besonders süßen Ostergrüßen bei ihren Fans. Auf Instagram teilen sie ein niedliches Familienselfie, auf dem sowohl die Blondine und die TV-Bekanntheit als auch ihr knapp neun Monate alter Sohn in die Kamera strahlen. Das Gesicht des kleinen Wonneproppens ist mit einem Sonnenbrillen-Emoji überdeckt, versteckt aber nicht die niedliche Lockenpracht des Babys. "Unser erstes Ostern zu dritt. Die Adebisis wünschen frohe Ostern", schreibt Adelina zu dem Schnappschuss.

Vergangenen Sommer teilte das Ehepaar die freudige Nachricht mit seinen Fans: Ihr erstes gemeinsames Kind erblickte im Juli 2024 das Licht der Welt. Nur knapp einen Monat später ging es für Mola ins Allstar-Dschungelcamp. Seit der Geburt seines Sohnes scheint die Familie für den TV-Star aber stets an erster Stelle zu stehen. Seit seiner Zeit in Südafrika scheint der 52-Jährige nun aber nicht mehr von der Seite seiner Frau und seines Kindes zu weichen. Regelmäßig gibt es niedliche Schnappschüsse aus ihrem Familienalltag auf Social Media. So auch vergangenen Januar, als sie einen gemeinsamen Meilenstein feierten. "Happy Birthday, Babyboy. Heute bist du 0,5 Jahre alt geworden", schrieb Mola zu einem goldigen Familienfoto und ergänzte die herzlichen Worte: "Du bist unser kleinster großer Schatz und wir lieben dich bis zur Sonne und wieder zurück!"

Mola und Adelina gehen seit 2020 gemeinsam durchs Leben. Bevor ihr Kind das Licht der Welt erblickte, traten sie im vergangenen Jahr gemeinsam vor den Traualtar. Geplant war der Nachwuchs zwar nicht, dennoch ist der kleine Mann der ganze Stolz seiner Eltern. "Wir haben das schönste Geschenk bekommen. Wir sind unfassbar stolz und glücklich, auch wenn wir es nicht geplant hatten", schwärmte der Moderator überglücklich auf Instagram.

Instagram / adelinazilai Adelina Adebisi und Mola Adebisi mit ihrem Söhnchen im April 2025

Instagram / adelinazilai Mola Adebisi und Adelina Adebisi im November 2024

