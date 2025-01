Adelina Zilai teilt süßes Kuschelfoto mit ihrem kleinen Sohn

Adelina Zilai (37) ist im vergangenen Jahr Mutter geworden. Die Frau von Mola Adebisi (51) teilt seitdem immer wieder niedliche Fotos von ihrem Sohn, dessen Name nicht bekannt ist, auf Instagram. Auf dem neuesten Schnappschuss hält die Neu-Mama ihren kleinen Schatz fest im Arm. Zu dem goldigen Kuschelfoto schwärmt Adelina: "Das beste Gefühl auf der Welt." Das Kind von ihr und dem ehemaligen VIVA-Moderator ist vor sechs Monaten auf die Welt gekommen. Ihr Ehemann Mola schreibt in den Kommentaren: "Meine große und kleine Liebe."

Nur wenige Stunden davor postete die Mutter eine Reihe von putzigen Bildern mit ihrem Sohn. Auf diesen sieht man die beiden in kuscheliger Kleidung. Adelina hält ihren Kleinen fest im Arm und hebt ihn auf dem letzten Foto hoch in die Luft. Dazu beantwortet die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin die Frage, wann der schönste Tag in ihrem Leben sei: "Erstens, als ich von dir erfahren habe, zweitens, als ich dich in meinen Armen hielt, drittens, jeden Tag, den ich seit deiner Geburt mit dir erleben durfte."

Adelina und Mola sind überglücklich als Eltern. Weiteren Nachwuchs planen die TV-Bekanntheiten aber nicht. "Wir sind uns ganz klar und ganz einig, Adelina und ich, das ist unser erstes und letztes Kind. Wir sind dafür ausgelegt. Unser Haus ist auch klein. Ich wohne in den Niederlanden und da passt genau ein Kind rein. Wir sind sehr glücklich mit dem, was wir haben", erklärte der Vater in einem Interview mit RTL.

Instagram / adelinazilai Adelina Zilai mit ihrem Sohn, Januar 2025

Instagram / mola_adebisi Adelina Zilai und Mola Adebisi mit ihrem Sohn

