Hat Neu-Mama Adelina Zilai nach Geburt auch Zeit für sich?

Moderator Mola Adebisi (51) und Adelina Zilai wurden vor wenigen Monaten zum ersten Mal Eltern. Seitdem gibt die ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidatin in den sozialen Medien immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit Baby. In ihrer Instagram-Story beantwortet Adelina nun die Frage eines Followers, ob die frischgebackene Mama trotz der Geburt ihres Kindes auch Momente nur für sich selbst hätte: "Ich muss sagen, da bin ich Mola sehr dankbar für. Er ermöglicht mir immer, dass ich auch Zeit für mich habe. Wir sind ein Team."

Offenbar scheint der gemeinsame Nachwuchs das Zusammenleben und die Beziehung der beiden nur positiv verändert zu haben: Vor wenigen Wochen schwärmten der ehemalige VIVA-Moderator und seine Liebste online von ihrem Familienglück: "Uns geht's gut. Danke der Nachfrage. Ja, wir blühen auf in unserer Elternrolle. Man kann es nicht in Worte fassen, wie schön es ist", freute sich Adelina im Netz.

Mitte Juli durften Mola und Adelina ihren Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Zwei Monate nach der Geburt teilte die Theologie-Studentin ein zuckersüßes Foto mit ihrem Sohn, zu dem sie schrieb: "Der schönste Tag in meinem Leben war, als ich Mutter geworden bin von meinem Babyboy. Danke, lieber Gott, dass du uns so gesegnet hast." Auf dem Schnappschuss wird deutlich: Adelina und ihr Sohn sind schon jetzt ein Herz und eine Seele.

Instagram / mola_adebisi Mola Adebisi mit Adelina Zilai und ihrem Baby, 2024

Instagram / adelinazilai Adelina Zilai im September 2024

