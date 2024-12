Wollen Mola Adebisi und Adelina Zilai noch weitere Kinder?

Mola Adebisi (51) und seine Frau Adelina Zilai (37) wurden im Juli zum ersten Mal Eltern. Seitdem genießen der ehemalige VIVA-Moderator und die Studentin ihr Familienleben in vollen Zügen. Denkt das Paar vielleicht schon über weiteren Nachwuchs nach? "Wir sind uns ganz klar und ganz einig, Adelina und ich, das ist unser erstes und letztes Kind. Wir sind dafür ausgelegt. Unser Haus ist auch klein. Ich wohne in den Niederlanden und da passt genau ein Kind rein. Wir sind sehr glücklich mit dem, was wir haben", stellt Mola im RTL-Interview klar.

Generell sei Mola total glücklich, wie das Jahr für ihn gelaufen ist. Nach der Verlobung im Dezember 2023 heirateten der 51-Jährige und seine Liebste im Februar in Las Vegas. Nur kurze Zeit später erblickte ihr gemeinsamer Sohn das Licht der Welt. "Ich habe die richtige Frau und ein wunderbares Kind. Glücklicher kann man gar nicht sein", schwärmt Mola im Interview mit dem Sender.

Nach ihrer Teilnahme am Sommerhaus der Stars beschlossen Mola und Adelina, eine Familie zu gründen. Um die Privatsphäre ihres Sohnes zu schützen, halten sie ihn weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auch auf welchen Namen der Wonneproppen hört, ist nicht bekannt. "Der Name ist aus einer der ältesten Bibelschriften und es handelt sich um einen Engelsnamen", verrieten die stolzen Eltern in einem Interview mit Promiflash.

Instagram / mola_adebisi Adelina Zilai und Mola Adebisi mit ihrem Sohn

Instagram / mola_adebisi Mola Adebisi und Adelina Zilai mit ihrem Baby

