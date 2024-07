Noch ein abgesagter Gerichtstermin? Das droht Melanie Müller

Melanie Müller (36) muss sich in wenigen Tagen vor Gericht in Leipzig verantworten. Es handelt sich bereits um den dritten Anlauf – die ersten zwei Male zeigte die TV-Bekanntheit ihr Gesicht nicht und entschuldigte sich mit einem Attest. Dass dieses Mal alles klappt, daran glaubt der zuständige Richter Stefan Blaschke fest. "Bislang geht das Gericht davon aus, dass Frau Müller kommt", betont der Jurist gegenüber Bild. Falls nicht, gibt es verschiedene Optionen: Falls Melanie wieder ein Attest vorlegt, darf dieses Mal der Richter darüber entscheiden. Lehnt er es ab, ist auch ein Haftbefehl möglich. Zudem ist ein sogenannter "Sitzungsstrafbefehl" möglich, bei dem die Staatsanwaltschaft ohne ihre Anwesenheit eine Strafe beantragt. In diesem Fall droht der Sängerin eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von maximal einem Jahr.

Eigentlich sollte Melanies Prozess bereits vor einem Monat starten. Wegen einer Erkrankung ließ sie diesen bisher jedoch sausen. Am Abend vor dem Ersatztermin am 2. Juli, den sie ebenfalls verpasste, soll sie in einem Klub am Ballermann performt haben. "Also, ich bin nicht verhandlungsunfähig, sondern einfach nur reiseunfähig", erklärte Melanie gegenüber RTL. Sie habe Probleme mit dem Druckausgleich beim Fliegen, weswegen ihr Arzt ihr vom Reisen abgeraten hat.

Grund für die Anklage, wegen der Melanie vor Gericht zitiert wird, ist ein Vorfall im September 2022 gewesen. Bei einem Auftritt soll sie mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben. Die Schlager-Bekanntheit selbst beteuert ihre Unschuld – sie habe keine Verbindung zu "Rechtsradikalen oder nationalistischem Gedankengut." Bei besagter Show habe sie lediglich versucht, durch Armbewegungen das Publikum anzuheizen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Melanie Müller, April 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Melanie Müller, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de