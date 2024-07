Deshalb waren Paul Youngs Kinder nicht bei seiner Hochzeit

Paul Young (68) ist wieder verheiratet. Ende der vergangenen Woche gab der "Every Time You Go Away"-Interpret seiner Partnerin Lorna Young das Jawort. Doch unter den Hochzeitsgästen waren keine seiner vier Sprösslinge. Ein Insider verrät nun gegenüber Daily Mail: "Die Kinder trauern immer noch sehr um ihre Mutter. Sie hätten es als zu schmerzhaft empfunden, ihn wieder heiraten zu sehen, also blieben sie weg." Stacey Smith verstarb 2018, nachdem sie fast 30 Jahre mit dem Sänger verheiratet gewesen war. Die Trauer um ihre Mutter sei für den Nachwuchs noch zu groß, um sich für ihren Vater zu freuen. Glücklicherweise hat der Bräutigam kein Problem mit ihrem Fernbleiben gehabt. "Sowohl Paul als auch Lorna verstanden die Entscheidung", beteuert die Quelle.

Laut einem weiteren Informanten der britischen Zeitung sollen Pauls Kinder den Feierlichkeiten nach der Trauung beigewohnt haben. Dabei soll es sich um eine kleine private Party gehandelt haben. Zuvor heirateten der Musiker und seine Partnerin in einem Standesamt in London. Fotos, die dem Blatt vorliegen, zeigen, wie sie von einer freudigen Menge in Empfang genommen wurden. Die Anwesenden schmissen sogar Konfetti, während sich das frisch vermählte Paar einen liebevollen Kuss gab.

Die erste Ehefrau des 68-Jährigen starb an den Folgen eines Hirntumors. Nach Staceys Tod machte Paul eine schwere Zeit durch. Doch mit einer Sache konnte sich der Brite ablenken. "Ich war emotional völlig fertig. Aber ich entschied: Ich muss raus auf Tour, ich muss Geld verdienen, weil ich nicht weiß, was ich noch bezahlen muss und was mir bevorsteht", offenbarte er im Gespräch mit der Tageszeitung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Young, 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / paulyoungparlez Stacey Young, Ehefrau von Paul Young mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Entscheidung von Pauls Kindern, nicht zu seiner Hochzeit zu gehen? Total verständlich! Das ist eine schwierige Situation. Schade, dass sie sich nicht für ihren Papa freuen konnten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de