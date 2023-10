80er-Popstar Paul Young hat sich mit Freundin Lorna verlobt

Paul Young (67) tritt wieder vor den Altar. Der Musiker hatte vor allem in den 80ern große Erfolge gefeiert. Songs wie "Come Back and Stay" oder "Every Time You Go Away" waren zu Hits geworden. 2018 musste er aber einen schweren Verlust verkraften, denn seine Frau Stacey Smith starb mit gerade einmal 52 Jahren an einem Hirntumor. Nun hat der Sänger aber eine neue Liebe gefunden und macht Nägel mit Köpfen: Paul und seine Lorna sind verlobt.

Die süßen Neuigkeiten verkündet Paul stolz bei Instagram. Er teilt ein Bild, auf dem seine Liebste sich strahlend an ihn kuschelt. "Lorna hat 'Ja' gesagt. Wir sind beide so glücklich und freuen uns auf eine wunderbare Zukunft zusammen", schreibt der 67-Jährige. Und auch die Blondine meldet sich auf ihrem Account zu Wort. "Meine Welt, meine Liebe, mein Ein und Alles. Fünf Jahre voll Freude. Ich kann dich nicht mehr lieben", meint sie sichtlich ergriffen.

In der Kommentarspalte scheinen Pauls Fans sich mächtig über sein neues Liebesglück zu freuen. Es hagelt regelrecht Glückwünsche. So schreibt ein User: "Ich bin so froh, dass du die Liebe gefunden hast, Paul. Ich wünsche euch ein Leben voller Glück." TV-Star Lizzie Cundy bietet dem zukünftigen Ehepaar außerdem an: "Fabelhafte Neuigkeiten. Kann ich auf eurer Hochzeit singen?"

Getty Images Paul Young, 2020

Instagram / paulyoungparlez Paul Young mit seiner Verlobten Lorna

Instagram / lornayoung1 Paul Young posiert seiner Partnerin Lorna im Oktober 2023

