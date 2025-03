Horrorunfall: Paul Young zog sich mehrere Knochenbrüche zu

Paul Young (69) erlitt während seines Urlaubs auf der griechischen Insel Santorini einen schweren Unfall. Der britische Sänger rutschte auf dem Weg zum Frühstück aus und stürzte eine Hoteltreppe hinab – dabei zog er sich mehrere Knochenbrüche zu. "Mein Bein rutschte unter mir weg, sobald ich den Fuß auf die erste Stufe setzte. Ich stürzte und mein Bein knackte, als ich auf der Stufe aufschlug", erinnert sich Paul im Interview mit Mirror. Da es kein Geländer gegeben habe, sei er unkontrolliert mehrere Stufen hinabgefallen. "Als ich unten ankam, lag mein Bein in einer etwas seltsamen Position unter meinem Hintern. Ich dachte: 'Das gefällt mir nicht. Mein Bein sollte nicht so sein.' Also habe ich versucht, es wieder aufzurichten, und da fingen die Schmerzen an", berichtet er weiter.

Seine neue Ehefrau Lorna habe sofort an der Rezeption Alarm geschlagen und Paul sei in das Krankenhaus der Insel gebracht worden. Vor Ort seien mehrere Brüche des Oberschenkelknochens festgestellt worden, jedoch seien keine Chirurgen vor Ort gewesen, die die Frakturen hätten richten können. Nach einer qualvollen Nacht sei der "Every Time You Go Away"-Interpret am nächsten Morgen in eine Klinik in Athen geflogen worden. Doch damit war sein Horror-Trip noch nicht beendet – während ein Metallstab in seinen Oberschenkel eingesetzt wurde, sei er auf dem Operationstisch wieder zu sich gekommen. "Ich erinnere mich, dass ich aus der Narkose erwachte, weil ich dachte: 'Ich spüre das, und es ist schmerzhaft.' Ich hörte das Hämmern und Bohren, aber mir fehlten die Worte, um etwas zu sagen", beschreibt er den schrecklichen Moment.

Nach dem Eingriff sei Paul auf der Intensivstation mit einer "unschönen" Wunde zurückgeblieben, die stark blutete. "In den ersten Tagen war der Blutverlust so groß, dass die Laken jeden Tag gewechselt werden mussten", schildert er. Nach zwei Wochen und drei Bluttransfusionen sei er mittels eines Privatflugzeuges in ein Krankenhaus in London gebracht worden, das er wenige Tage später wieder verlassen durfte. Durch einen Materialfehler habe er sich einige Wochen später einer zweiten OP unterziehen müssen. Der Unfall liegt nun rund fünf Monate zurück und mittlerweile ist Paul nicht mehr an seine Krücken gebunden. Dennoch ist sich der 69-Jährige sicher: "Es ist die schlimmste Verletzung, die ich je hatte."

Instagram / paulyoungparlez Paul Young mit seiner Ehefrau Lorna

Getty Images Paul Young, 2020