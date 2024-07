Nach Krebstod seiner Frau: Paul Young hat wieder geheiratet!

Paul Young (68) und seine Partnerin Lorna haben geheiratet! Heute gab sich das Paar in einer intimen Zeremonie in London, England das Jawort. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, verlässt das frisch vermählte Paar gerade das Standesamt. Umringt wird es von seinen Liebsten, die jubelnd Konfetti in die Luft werfen. Vor lauter Glück kann es sich der Sänger nicht nehmen lassen, seiner Frau einen liebevollen Kuss auf die Lippen zu geben. Lorna strahlt in einem weißen, eng anliegenden Spitzenkleid, während sich Paul für einen dunkelblauen Anzug entschied.

Im vergangenen Oktober gab Paul bekannt, dass er Lorna einen Heiratsantrag gemacht hatte. Auf Instagram teilte der "Every Time You Go Away"-Interpret ein süßes Selfie von den beiden. Dazu schrieb er: "Lorna hat 'Ja' gesagt. Wir sind beide so glücklich und freuen uns auf eine wunderbare Zukunft zusammen." Auch seine Liebste kam im Netz kaum aus dem Schwärmen heraus. "Meine Welt, meine Liebe, mein Ein und Alles. Fünf Jahre voll Freude. Ich kann dich nicht mehr lieben", freute sie sich.

2018 hatte Paul einen schweren Verlust verkraften müssen: Seine damalige Ehefrau Stacey verstarb im Alter von 52 Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Zwei Jahre zuvor war bei dem ehemaligen Model ein Hirntumor festgestellt worden. "Wir haben versucht, das Beste aus diesen zwei Jahren zu machen. Als Familie haben wir uns darauf geeinigt, die Sache anzugehen und der Situation etwas Positives abzugewinnen", erzählte Paul nach dem Tod seiner Frau in einem emotionalen Interview mit This Morning.

Instagram / lornayoung1 Paul Young posiert seiner Partnerin Lorna im Oktober 2023

Getty Images Paul Young, 2020

