Filmstar George Lazenby (84) verkündete sein Karriere-Aus

Seit Jahrzehnten ist George Lazenby (84) nicht mehr aus dem Schauspielbusiness wegzudenken. Doch nun kündigt der James Bond-Star an, der Schauspielerei den Rücken zu kehren. "Es war keine leichte Entscheidung, aber es ist an der Zeit, meinen Rücktritt von der Arbeit bekannt zu geben. Deshalb werde ich ab heute nicht mehr schauspielern, keine öffentlichen Auftritte mehr machen, keine Interviews mehr geben und keine Autogramme mehr schreiben", erklärt George in seinem Statement auf X.

Zudem wird in der Erklärung deutlich, warum sich der 84-Jährige zu diesem Schritt entschieden hat: "Es war eine schöne Zeit, aber das Älterwerden ist kein Spaß. [...] Ich kann mich jetzt darauf konzentrieren, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen." Auch findet George liebevolle Worte für diejenigen, die ihn in den vergangenen Jahrzehnten unterstützt haben. "Ich möchte mich bei meinem Manager und Freund Anders Frejdh bedanken, der mich seit 2013 unterstützt hat – der beste Vertreter, den ich je hatte. [...] Mein aufrichtiger Dank gilt allen da draußen für ihre Liebe und Unterstützung über die Jahre hinweg. Es hat mir sehr viel bedeutet", schreibt er abschließend auf der Social-Media-Plattform.

Als zweiter Schauspieler, der je in die Rolle des berühmten 007-Agenten schlüpfen durfte, wurde George weltweit berühmt. Nach seiner Zeit als James Bond stand er immer wieder für Serien, Filme, aber auch Werbespots vor der Kamera. Zuletzt spielte George eine der Hauptrollen in dem Actionfilm "Mundije".

Getty Images George Lazenby, Schauspieler

Michael Stroud/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images George Lazenby in "James Bond 007 - Im Geheimdienst ihrer Majestät"

