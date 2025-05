Doch keine neue Beziehung: Kesha will aktuell nur Spaß

Kesha (38) sorgt einmal mehr für Gesprächsstoff: Die Sängerin wurde jetzt am Flughafen LAX an der Seite von Michael Gilvary gesichtet, mit dem sie bereits seit rund einem Jahr immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Der "Boy Crazy"-Star machte dabei allerdings klar, dass zwischen ihr und dem Unternehmer aus der Gesundheitsbranche keine feste Beziehung besteht. Auf die Frage eines TMZ-Reporters, ob die beiden ein Paar seien, antwortete Kesha mit einem Augenzwinkern, dass sie Michael "nur für Sex" benutze – und "fürs Reisen", wie sie scherzhaft ergänzte. Michael hielt sich während des Gesprächs auffallend zurück und ließ seiner berühmten Begleiterin das Feld.

Nur einen Tag zuvor war Kesha bei einem Shooting für ihren kommenden Song "Boy Crazy" gesehen worden. Dort schob sie Just Jared zufolge einen Kinderwagen, während ein halbnackter Mann in Jockstrap hinter ihr lief – ein Auftritt, der für reichlich Aufmerksamkeit sorgte. Offenbar genießt die Musikerin ihre neue Ungezwungenheit und stellt klar, dass sie aktuell nicht auf eine Beziehung aus ist. Bereits im vergangenen Sommer hatten Fotos für Spekulationen gesorgt, als Kesha und Michael gemeinsam beim Dinner im angesagten Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica gesehen wurden. Die Sängerin legt aber offenbar weiter Wert darauf, ihre Verbindungen nicht in klassische Beziehungskonzepte pressen zu lassen und bleibt in Sachen Liebesleben locker.

Dass Kesha aktuell vor allem auf Spaß, Freiheit und Selbstbestimmung setzt, ist wohl auch eine Folge ihrer Vergangenheit. Nach einer langen, dunklen Phase, juristischen Auseinandersetzungen und persönlichen wie beruflichen Neuanfängen betont die Sängerin immer wieder, wie wichtig es ihr sei, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ihre Fans schätzen sie für genau diese Haltung: Kesha lässt sich nicht in klassische Rollenbilder drängen, bricht mit Konventionen und setzt ihre eigenen Maßstäbe – auch in Sachen Liebe. Zwischen Studio, Red-Carpet-Auftritten und augenzwinkernden Kommentaren zu ihrem Privatleben bleibt sie eine der unkonventionellsten und spannendsten Persönlichkeiten im Pop-Business. Und eines ist sicher: Überraschungen sind bei Kesha immer inklusive.

Getty Images Kesha, Glamour Women Of The Year Award 2024

Anthony Behar/Sipa USA / Action Press Kesha auf dem Empire State Building, April 2025

