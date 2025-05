Spendenaufruf: Ex-GNTM-Girl Maribel Todt steht in der Kritik

Maribel Sancia Todt, einst Kandidatin bei Germany's Next Topmodel und heute als Influencerin mit über 1,6 Millionen TikTok-Followern bekannt, sorgt aktuell für Wirbel im Netz. Die 2020 auf Platz 8 platzierte Reality-TV-Bekanntheit rief ihre Fans öffentlich dazu auf, ihr Geld zu spenden, um weiterhin ihr Pferd Lucky halten zu können – und das, obwohl sie mit Social-Media-Kooperationen regelmäßig Einnahmen erzielt. Wie Bild berichtete, ist die Aufregung unter ihren Followern erheblich, besonders weil die gebürtige Kölnerin in früheren Videos offen bekannte: "Ich hasse arbeiten!" und sich zudem gegen Kritik betonte: "Ich rechtfertige mich für gar nichts!" Insbesondere auf TikTok und bei anderen Influencern, etwa Alexandra "Sashka" Schulze, stößt dieses Verhalten auf massive Kritik und erneute Diskussionen.

Maribel begründete ihren Spendenaufruf ursprünglich mit einem schweren Schicksalsschlag: 2016 verlor sie bei einem Autounfall ihre Eltern und ihre kleine Schwester, wie sie auch in Interviews berichtete. Lucky, ihr Pferd, wurde danach zum emotionalen Anker. Als die versprochene finanzielle Unterstützung ihrer angeblichen Managerin ausblieb und sie sogar 5.000 Euro verlor, suchte Maribel bei ihren Fans Hilfe. Innerhalb kurzer Zeit kamen über 7.300 Euro zusammen. Doch nachdem die Influencerin immer wieder wechselte, wofür das Geld eigentlich verwendet werden sollte – mal stand eine Reise mit der Großmutter im Raum, mal war von einer Rücklage die Rede – wurden die Stimmen nach mehr Transparenz lauter. Viele Fans fragten sich, ob die Spenden wirklich nur dem Pferd zugutekommen.

Inzwischen hat Maribel öffentlich eingestanden, Fehler gemacht zu haben. Auf TikTok und gegenüber ihren Followern erklärte sie: "Ich verstehe jeden, der sauer ist. Es tut mir leid. Ich weiß, ich bin oft impulsiv. Daran arbeite ich mit meiner Therapeutin." Zu der Kritik an ihrem extravaganten Auftreten sagte die ehemalige GNTM-Kandidatin, dass viele ihrer gezeigten Schmuckstücke fake oder PR-Geschenke seien. In den sozialen Medien teilt Maribel gerne Privates und ihre Follower bekommen dabei tiefe Einblicke in ihr Leben abseits des Glamours: Ohne festen Schulabschluss, Ausbildung oder festen Job steht die Influencerin immer wieder vor neuen Herausforderungen – doch Lucky, das Pferd aus Kindheitstagen, scheint für sie wie ein Stück Familie geblieben zu sein.

