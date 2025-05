Spoiler: Er gewinnt neue Staffel "LOL: Last One Laughing"

Auch in Staffel sechs von LOL: Last One Laughing heißt es mal wieder: Wer lacht, verliert. Ralf Schmitz (50) zeigt bereits von Anfang an eine beeindruckende Leistung: Er steht gemeinsam mit Giovanni Zarrella (47) im Finale. Während Ralf noch kein einziger Lacher ausgekommen ist, löste der Sänger bereits einmal den Buzzer aus. Vier Minuten vor Ende zieht Moderator Bully Herbig (57) eine Geheimwaffe – und schickt Florian David Fitz (50) wieder in den Raum. Gemeinsam mit den beiden Finalisten spielt dieser nun ein Spiel, bei dem sie Sätze mit Reimen produzieren müssen, während sie von einer Plastikkartoffel leichte Stromschläge verpasst bekommen. Nur 22 Sekunden bevor die Zeit abgelaufen ist, kann sich Giovanni nicht mehr beherrschen: Er lacht, somit ist Ralf Schmitz der Gewinner der sechsten Staffel.

Auch wenn Ralf eine beeindruckende Selbstbeherrschung unter Beweis gestellt hat, gesteht der 50-Jährige im Interview: "Man kommt körperlich an seine Grenzen, weil man schon sechs Stunden kämpft und die Konzentration keine Sekunde lang sinken lassen darf." Auch der Zweitplatzierte Giovanni gibt zu, dass das finale Spiel ihm einiges abverlangt hat. "Also von den ganzen knapp sechs Stunden war das wirklich das Brutalste", räumt er ein. Ralf geht mit dem Gewinn von 50.000 Euro nach Hause – und hat damit einen sehr schönen Plan: Der Schauspieler spendet die Summe an das Familienhaus in Bonn.

Schon seit April 2021 begeistert die Amazon-Show viele Comedy-Fans. In nun insgesamt sechs Staffeln haben sich schon einige prominente Gesichter der Aufgabe des Nicht-Lachens gestellt. Mit seinem Sieg zählt Ralf jetzt zu den Kandidaten, die die größte Beherrschung bewiesen haben. Als Gewinner der vergangenen Staffeln gingen Torsten Sträter (58), Max Giermann (49), Anke Engelke (59), Kurt Krömer (50), Michael Mittermeier (59) und Mirja Boes (53) hervor. Sie behaupteten sich unter anderem gegen Konkurrenten wie Barbara Schöneberger (51), Max Mutzke (43) und Joko Winterscheidt (46).

Getty Images Ralf Schmitz, Comedian

Getty Images Michael "Bully" Herbig, Comedian

