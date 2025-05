Name verraten: Max Verstappen und Kelly Piquets Baby ist da

Max Verstappen (27) und seine Partnerin Kelly Piquet (36) können aktuell wohl kaum glücklicher sein: Ihr erster gemeinsamer Nachwuchs hat endlich das Licht der Welt erblickt! Das teilt der Rennfahrer nun mit einem niedlichen Beitrag auf Instagram mit – und plaudert sogar das Geschlecht und den Namen aus. "Willkommen auf der Welt, süße Lily. Unsere Herzen sind voller denn je – du bist unser größtes Geschenk. Wir lieben dich so sehr!", schreibt er zu zwei Fotos, auf denen er und das Model ihr kleines Mädchen in den Armen halten.

Dass Max' Kind unterwegs ist, deutete gestern bereits ein Pressesprecher von Red Bull Racing an. In einer Mitteilung hieß es, dass der Formel-1-Star den Auftakt in Miami am kommenden Sonntag verpassen wird, da die Geburt seines Babys bevorstehe: "Max wird nicht am Medientag teilnehmen, da er sein Baby erwartet. Alles ist gut und er wird am Freitag ins Rennwochenende starten."

Für Max und Kelly ist ihre Tochter der erste gemeinsame Nachwuchs. Aus einer früheren Beziehung hat die Zweifachmama bereits eine Tochter, die sich nun auf eine Schwester freuen darf. Gegenüber Promiflash verriet die Familienmutter in einem früheren Interview: "Ja, sie ist total aufgeregt darauf, bald eine große Schwester zu sein – superaufgeregt. Sie redet ständig davon."

Instagram / maxverstappen1 Max Verstappen und Kelly Piquet mit Babybauch an Weihnachten 2024

Instagram / kellypiquet Kelly Piquet mit ihrer Tochter Penelope

