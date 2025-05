Ex tobt vor Wut: Nick Cannon vernachlässigt seine Tochter

Alyssa Scott hat ihrem Frust öffentlich Luft gemacht: Die Influencerin wirft Nick Cannon (44) vor, seine Tochter Halo Marie seit über einem Monat nicht mehr gesehen zu haben. Auf Instagram wandte sich Alyssa am Donnerstag direkt an ihren Ex und teilte einen Mitschnitt von Nicks Auftritt im Podcast "Tea Time mit Raven & Miranda". Während Nick darin scherzhaft erzählte, er habe seine Hoden für umgerechnet rund neun Millionen Euro versichern lassen, forderte Alyssa ihn mit spitzer Bemerkung auf, sich endlich Zeit für seine zwei Jahre alte Tochter zu nehmen. "Ha, ha, ha, lustig. Hast du Pläne, dein Kind mal wieder zu sehen? Es ist über einen Monat her", schrieb sie unter das Video und markierte den Rapper.

Nick ist Vater von insgesamt zwölf Kindern mit sechs unterschiedlichen Frauen. Während er mit Monroe (14) und Moroccan (14), seinen 14-jährigen Zwillingen aus der Ehe mit Mariah Carey (56), nach eigenen Angaben regelmäßig Zeit verbringt, scheint das Verhältnis zu einigen seiner anderen Kinder – wie zu Halo – zumindest aktuell angespannt. Auch eine weitere Mutter, LaNisha Cole, machte zuletzt Andeutungen, dass Nick seine Vaterrolle mitunter eher vor der Kamera als im echten Leben ausübe. Inwiefern der Comedian sich öffentlich zu den Anschuldigungen äußert, bleibt abzuwarten.

Alyssa und Nick verbindet eine bewegte, aber auch tragische gemeinsame Geschichte. Erst vor wenigen Monaten erinnerte Alyssa an ihren Sohn Zen, der vor drei Jahren im Säuglingsalter an einem Gehirntumor gestorben war. Auf Instagram teilte die 31-Jährige ein Foto von dem kleinen Jungen in einem Strampler. Dazu schrieb sie: "Ich werde mich in deine Decke wickeln und an jeden einzelnen Moment denken, den ich mit dir verbracht habe." Trotz aller Herausforderungen scheint das Verhältnis zwischen Alyssa und Nick bis heute wechselhaft zu bleiben, geprägt von Trauerbewältigung und öffentlichen Ansagen.

Anzeige Anzeige

Snorlax / MEGA Nick Cannon und Alyssa Scott mit Tochter Halo und einem weiteren Kind im Disneyland, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / itsalyssaemm Zen, Sohn von Nick Cannon und Alyssa Scott

Anzeige Anzeige