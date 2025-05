Christina Haack und ihr neuer Freund posieren mit ihrem Ex

Christina Haack (41) schwebt auf Wolke sieben und zeigt es der ganzen Welt: Am vergangenen Mittwoch betrat sie gemeinsam mit ihrem neuen Freund Christopher Larocca erstmals den roten Teppich. Anlass war das "The Flip Off For Your Consideration Emmy"-Event in Los Angeles, bei dem auch ihr Ex-Mann Tarek El Moussa (43) und dessen Frau Heather mit von der Partie waren. Die TV-Immobilienexpertin präsentierte sich dabei nicht nur strahlend, sondern auch auffällig harmonisch mit ihrem neuen Partner an ihrer Seite, wie sie selbst auf Instagram zeigte. Christina, Christopher, Tarek und Heather erschienen sogar im Partnerlook – alle in eleganten schwarzen Outfits – und setzten damit ein deutliches Zeichen für Zusammenhalt auf dem Event.

Für Gesprächsstoff sorgten jedoch nicht nur die stylischen Looks, sondern auch Gerüchte um den Beginn der Beziehung zwischen Christina und Christopher. Einen Tag vor dem Auftritt schoss Christophers Ex-Freundin Andrea Deanna gegenüber Daily Mail gegen die TV-Bekanntheit: Sie warf Christina und ihm vor, eine Affäre begonnen zu haben, als beide eigentlich noch vergeben beziehungsweise verheiratet waren. Christina und ihr Ex-Mann Joshua Hall ließen sich im Juli 2024 offiziell scheiden – der Trennungsgrund laut Gerichtsdokumenten: "unüberbrückbare Differenzen". Über ihre Sprecher wiesen sowohl Christina als auch Christopher die Betrugsvorwürfe schließlich entschieden zurück.

Schon vor wenigen Wochen zeigte sich die US-Amerikanerin mit Christopher rundum glücklich und genoss zusammen mit dem Geschäftsmann eine romantische Auszeit. Ob bei Cocktails am Strand oder einer Fahrt im Golfwagen – auf Instagram gewährte die Immobilienexpertin private Einblicke in ihr neues Liebesglück. "Mit ihm der Sonne hinterher", schwärmte Christina damals und verriet, dass sie erstmals seit zwölf Jahren keinen Drehplan habe. Stress und Drama hinter den Kulissen blieben in dieser Zeit außen vor, stattdessen konzentrierte sie sich ganz auf die schönen Momente zu zweit.

Instagram / thechristinahall Christina Haack und Joshua Hall, Ex-Ehepaar

Instagram / christinahaack Christina Haack und ihr Christopher, März 2025

