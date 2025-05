Bald in festen Händen? Jona Steinig lernt jemanden kennen

Jonathan Steinig (29) hat bei der Premiere der sechsten Kampf der Realitystars-Staffel verraten, dass es in seinem Liebesleben aktuell jemanden gibt, den er gerade kennenlernt. Allerdings betont der Realitystar, dass daraus noch nichts Ernstes geworden ist. Im Gespräch mit Promiflash gab Jona offen zu, sich momentan auf niemanden festgelegt zu haben. "Ich habe eine, die ich gerade kennenlerne. Aber es ist jetzt noch nichts Festes", erklärte der Influencer zu seinem Beziehungsstatus. Spannend: Auch in den TV-Formaten, an denen er zuletzt teilnahm, könnten Flirts für Überraschungen gesorgt haben.

Gefragt danach, ob er sich auch Beziehungen mit bekannten Frauen aus der Reality-Szene vorstellen könne, zeigte sich der ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidat eher zurückhaltend. Der 29-Jährige erklärte, dass es im Reality-Business nur wenige Frauen gebe, die ihn wirklich interessieren würden. "Ich bevorzuge lieber eine Lady, die nicht bekannt ist", so Jona im Interview. Er begründete das mit seiner Abneigung gegenüber öffentlichem Streit wie zum Beispiel "öffentlichen Ehekriegen", von denen er am liebsten gar nichts halten will. Obwohl er in TV-Shows schon für Aufsehen gesorgt hat, legt der Influencer privat und auf Social Media viel Wert auf Harmonie und wenig Drama – weshalb er sich im Dating-Alltag eher von seinen prominenten Kolleginnen fernhält.

Auch die Art und Weise, wie Jona potenzielle Partnerinnen kennenlernt, unterscheidet sich von anderen. Dating-Apps sind für ihn ein absolutes No-Go. "Ich benutze gar keine Dating-Apps. Habe ich auch noch nie in meinem Leben gemacht", betonte er gegenüber Promiflash. Der Realitystar setzt lieber auf persönliche Begegnungen und spricht Frauen direkt an, wenn er sie interessant findet. Obwohl er zahlreiche Anfragen erhält, ist ihm der direkte Kontakt am wichtigsten. Im Privaten setzt Jona auf Natürlichkeit und hält sein Liebesleben – anders als viele seiner Mitstreiter aus dem Reality-TV – gerne im Hintergrund. Seine Fans dürfen also gespannt sein, wie sich seine aktuelle Kennenlernphase entwickelt und ob schon bald mehr aus dem jungen Glück wird.

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Realitystar

Instagram / jonasteinig Jona Steinig im Oktober 2024

