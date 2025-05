Selten: Gisele Bündchen beim Spazieren mit Baby gesichtet

Gisele Bündchen (44) wurde bei einem seltenen Spaziergang durch ihr Wohnviertel in Miami gesichtet und zeigte sich dabei als echte Multitasking-Heldin: Das Model war nicht nur mit ihrem Deutschen Schäferhund Alfie unterwegs, sondern hatte auch ihr im Februar geborenes Baby ganz nah bei sich – gut geschützt in einer hellen Trage vor ihrer Brust. Auf Bildern, die DailyMail vorliegen, wählte das Supermodel für ihren entspannten Ausflug ein sportliches Outfit aus Tanktop, Leggings und Sneakers und ergänzte es mit Baseballcap und locker zurückgebundenem Haar. Ihr öffentlicher Auftritt fällt in eine Zeit, in der Gisele bekannt gegeben hat, dieses Jahr erneut auf die Met Gala zu verzichten und den Abend stattdessen lieber im Kreis ihrer Familie und ihres Partners Joaquim Valente (35) zu verbringen.

Kürzlich wurde bekannt, dass Gisele Bündchen und Joaquim Valente Eltern eines kleinen Sohnes geworden sind. Viel verraten hat das Model über das Baby bisher nicht – auch der vollständige Name bleibt geheim. Laut Insidern des People Magazine trägt der Junge jedoch den Zweitnamen River. Obwohl die Schwangerschaft nicht geplant gewesen sein soll, zeigt sich Joaquim überglücklich über sein erstes Kind. Vor der Beziehung zu dem Jiu-Jitsu-Trainer war Gisele 13 Jahre lang mit Football-Legende Tom Brady (47) verheiratet, von dem sie sich 2022 einvernehmlich trennte. Aus dieser Ehe stammen zwei weitere Kinder. Ihrem Ex-Mann soll Gisele die Schwangerschaft persönlich mitgeteilt haben – noch bevor die Nachricht öffentlich wurde.

Seit der Trennung von Tom scheint Gisele ganz in ihrer neuen Rolle als Mutter von drei Kindern aufzugehen. Joaquim Valente, dem eine deutlich entspanntere Lebensweise als Giseles berühmtem Ex-Mann nachgesagt wird, gilt als geduldiger und einfühlsamer Partner. Auch die beiden älteren Kinder sollen sich liebevoll in das neue Familienleben eingefunden und ihren kleinen Bruder herzlich aufgenommen haben. In Interviews betonte Gisele mehrfach, dass sie und Tom trotz ihrer Trennung weiterhin respektvoll miteinander umgehen – auch wenn ihre Lebenswege heute in unterschiedliche Richtungen führen. "Manchmal wächst man zusammen, manchmal auseinander", erklärte sie einst in einem Gespräch.

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Vivian Lake Brady, Instagram, Dezember 2023

