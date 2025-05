Umut Tekin klärt jetzt auf: Das läuft zwischen ihm und Julia

Nur kurz nach seiner Trennung bringt Umut Tekin (27) die Gerüchteküche schon zum Brodeln. Der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat wurde gemeinsam mit Julia Römmelt (31) gesichtet und zeigte sich auch sehr vertraut mit ihr im Netz. Läuft zwischen beiden wohl etwas? Promiflash hat bei Umut nachgefragt, wie der Stand der Dinge zwischen ihnen ist. "Da gibt es keinen aktuellen Stand. Wir haben uns auf Malle kennengelernt und verstehen uns", antwortet er darauf knapp. Auf die Nachfrage, ob er sich auch eine gemeinsame Zukunft mit ihr vorstellen könnte, erwidert Umut: "Das steht nicht im Raum."

In einem Instagram-Beitrag vor wenigen Tagen klang das aber noch ganz anders. Zu einer Reihe von mehreren gemeinsamen Bildern, auf denen er sichtlich vertraut mit der Reality-TV-Bekanntheit kuschelte, schrieb Umut: "Triffst halt dann doch irgendwie Menschen, mit denen du nie gerechnet hast. Bin echt dankbar für die Zeit mit dir." Die Fans des 27-Jährigen reagierten gemischt auf die Schnappschüsse. Auch wenn seine Ex ebenfalls vertraute Mallorca-Bilder mit einem anderen Mann teilte, waren einige nicht begeistert davon, dass Umut auf den Zug mit aufsprang. "Dieses 'sich gegenseitig eifersüchtig machen' – ich finde das so furchtbar", schrieb ein Nutzer. Ein anderer hingegen war der Meinung, dass der Realitystar und das Playmate des Jahres 2021 ein Superpaar abgeben würden.

Nachdem die Trennung von Emma Fernlund (24) und Umut auf den ersten Blick recht friedlich und einvernehmlich gewirkt hatte, scheint das Drama nun doch seinen Lauf zu nehmen. Beide Parteien schilderten inzwischen öffentlich ihre Version des Beziehungsendes – wobei laut Emma bis jetzt kein persönliches Gespräch zwischen ihnen stattgefunden haben soll. "Leute, das ist krank. Umut, wir haben bis heute nicht persönlich miteinander gesprochen und du bist krank, wenn du behauptest, dass das fair ist, was du hier gerade abziehst. [...] Führe ein Vieraugengespräch mit mir und man kann die ganze Sache klären", appellierte sie inzwischen in ihrer Social-Media-Story an ihren Ex.

Instagram / umut_tekin Umut Tekkin, Realitystar

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Realitystar

