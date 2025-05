Nach Schlammschlacht: Emma und Umut Tekin sehen sich morgen

Am vergangenen Wochenende wurde bekannt, dass zwischen den Realitystars Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (27) wieder alles aus und vorbei ist. Obwohl sich die beiden aktuell eine öffentliche Schlammschlacht liefern und am liebsten aus dem Weg gehen würden, kommt nun eine überraschende Wendung – sie treffen sich morgen in Hamburg! Wie Umut jetzt persönlich in seiner Instagram-Story erklärt, gibt es dafür rein organisatorische Gründe: "Uns bleibt keine andere Wahl, als uns zu sehen, weil wir noch einen Abschlussdreh gemeinsam machen müssen, ich ihr noch die Schlüssel überreiche und meine restlichen Sachen mitnehmen werde."

Wie wenig Lust der 27-Jährige auf die Begegnung mit seiner Ex hat, macht er auch direkt deutlich und schießt bei dieser Gelegenheit erneut öffentlich gegen die Blondine. Er nimmt die Entscheidung, noch nicht mit ihr gesprochen zu haben, in Schutz und schildert: "Das 'Reden' sieht bei Emma ganz anders aus, wo es kein Entkommen gibt, selbst wenn du die Entscheidung schon getroffen hast, deinen Weg alleine weiterzugehen." Zudem weist Umut darauf hin, dass er in einem ausführlichen Statement alles aus seiner Sicht schildern wird.

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder wild über den Beziehungsstatus des Temptation Island V.I.P.-Paars spekuliert. Die Reality-TV-Stars wiesen die Trennungsgerüchte aber stets zurück, bis Umut während seines kürzlichen Urlaubs die Bombe platzen ließ. Auf Instagram machte er Folgendes publik: "Manchmal gehen Wege im Leben in verschiedene Richtungen. Emma und ich haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen." Kurze Zeit später meldete sich auch die 24-Jährige mit harten Worten zu dem Liebes-Aus: "Umut und ich haben uns getrennt. Das heißt, ihr braucht mir jetzt auch nicht mehr zu schicken, dass er sich mit anderen Frauen trifft. Das geht mich jetzt nichts mehr an."

Anzeige Anzeige

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Emma Fernlund und Umut Tekin

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Reality-Pärchen

Anzeige Anzeige

Anzeige