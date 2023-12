"James Bond"-Darsteller George Lazenby ist schwer gestürzt

Müssen die James Bond-Fans sich Sorgen machen? 1969 hatte George Lazenby seinen Kollegen Sean Connery (✝90) als legendären Geheimagenten James Bond ersetzt. Doch der Streifen "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" sollte der einzige Bond-Film des gebürtigen Australiers sein. Vermutlich wegen mehrerer Spannungen entschied er sich gegen einen Vertrag der Produktionsfirma. Seit 2021 ist es eher ruhig um den Darsteller. Doch nun gibt es besorgniserregende News, denn George ist schwer gestürzt.

Wie mehrere Medien berichten, sei George bereits im November in seinem Haus schwer gestürzt und habe sich eine Kopfverletzung zugezogen. Doch sein Management kann die besorgten Fans beruhigen: Der Schauspieler sei auf dem Weg der Besserung. "Es ist nicht leicht, alt zu sein, aber mit 84 Jahren hat George sicherlich bewiesen, was für ein Kämpfer er ist", schreibt sein Agent Anders Frejdh bei X und postet dazu ein Foto, auf dem er zusammen mit George in die Kamera strahlt. Nach einem kurzen Reha-Aufenthalt sei sein Klient nun auch wieder zu Hause.

Aktuell wird ein Nachfolger für den letzten James-Bond-Darsteller Daniel Craig (55) gesucht. Und George hat schon eine Vorstellung, wer am besten dafür geeignet wäre. Gegenüber TMZ verriet er, dass er am liebsten seinen Landsmann Liam Hemsworth (33) in der Rolle sehen würde. Liam sei "verrückt genug, arrogant genug, selbstbewusst genug und ehrgeizig genug".

Getty Images George Lazenby als James Bond in "Im Geheimdienst Ihrer Majestät", 1969

Getty Images George Lazenby, australischer Schauspieler

Getty Images Liam Hemsworth bei der Premiere von "The Hunger Games: Mockingjay - Part 2"

